陳星翰自在樂活大個兒

染了一頭粉色短髮的陳星翰Starr Chen，一舉一動中傳達出他本人的隨興態度，穿Off-White火焰圖案衛衣1萬6500元、黃色飾邊棉褲1萬7900元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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CHRISTIAN DADA 2018夏季別注系列白色Logo滴墜圖案外套，1萬3500元。（CHRISTIAN DADA提供）
CHRISTIAN DADA格紋寬褲，1萬900元。（CHRISTIAN DADA提供）
CHRISTIAN DADA 2018夏季別注系列紅色DADAISM圖案T恤，3500元。（CHRISTIAN DADA提供）
陳星翰不諱言是籃球員Kobe Bryant的「腦粉」，除了精挑細選購入時尚行頭外，Kobe的聯承款球鞋依然是本季必收的品項，穿CHRISTIAN DADA愛心珠飾連帽外套1萬900元、Logo刺繡T恤7900元、黑色棉褲8700元。（JOJ PHOTO攝）

頂著一頭剛染好的淡粉色平頭，身高快190公分的陳星翰Starr Chen，一上場就讓拍攝有了不同的氛圍。手長腳長的他，大剌剌地在攝影棚裡換起衣服，這個曾為蔡依林、謝金燕等大咖製作歌曲的電音音樂人，外表看來似乎不太在乎別人的眼光。但被問到當聽到負面評論會怎麼反應時，他則依然誠懇地說：「當然會感到難過啊！但我不會喝酒（發洩），我滴酒不沾，你可以寫進去。」

音樂隨興沒框架

一邊解釋著他因心臟疾病戒酒的理由，一邊講起在這個流行音樂圈中打滾的心得，非科班出身的Starr，一開始就用自己沒受樂理框架套牢的音樂，亦引起不少人的注意。英文名取自饒舌團體嘻哈黑幫（Gang Starr），陳星翰的直言不諱，身處這樣快節奏音樂圈，好像也能順其自然地消化這些突如其來的壓力，他說：「我有壓力嗎？我好像沒有什麼壓力，我一直覺得我滿隨興的。」

不特別為自己設立太多準則的個性，讓壓力之中體現的不是壓力，從開始單純編曲時的執著，到當製作人之後取中間值的取捨，他學習到某些也能從這樣的妥協中，碰撞出不同的火花：「做音樂好的地方，是你不知道結果會是什麼。」這樣「隨興之餘又有稍微一點的不隨興」，也可以套用在晉升人父角色後的取捨，原本每季趕時髦砸大錢的時尚裝備，現在也學會如何精準選物下手，唯有球星Kobe Bryant的聯承款球鞋，還是必收。

Kobe腦粉追求完美

不諱言自己是Kobe「腦粉」的Starr，就是喜歡他把Michael Jordan的所有東西都學得很成功之餘，還把其變得更為美化，並且更現代化。剖析中，或許看到了兩人無形中的關聯性，都永不滿足於現狀，都讓某件東西變得更美好。訪問後，陳星翰聊著他的愛「魚」，和牠們為他帶來的腦內啡，直說像是看卡通一樣，而這幅會動的螢光畫面，配著他曲中跳動的因子，宛若傳達這他一手操刀的音樂染缸中，不羈卻熱血澎湃的囂張。

(中國時報)

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