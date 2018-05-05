萬寶龍小王子特展登台

2018年05月05日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

萬寶龍小王子特展展出作家安東尼聖艾修伯里的手繪稿。（MONTBLANC提供）

傅孟柏和溫貞菱擔任萬寶龍「小王子特展」嘉賓。（MONTBLANC提供）

萬寶龍大師傑作Meisterstuck系列小王子50ml墨水瓶，1100元。（MONTBLANC提供）

萬寶龍為慶祝《小王子》問市75周年，推出小王子Meisterstuck全系列商品。（MONTBLANC提供）

萬寶龍大師傑作Meisterstuck系列小王子珍貴樹脂LeGrand鋼筆，2萬8600元。（MONTBLANC提供）

萬寶龍即起在台北信義新天地A11館舉辦「小王子特展」，展場充滿星空、星球、狐狸等可愛元素。（MONTBLANC提供）

今年是世界名著《小王子》（Le Petit Prince）問市75周年，萬寶龍（MONTBLANC）以《小王子》為靈感創作大師傑作Meisterstuck系列小王子書寫工具，並自即日起至13日在台北新光三越信義店A11館舉辦「小王子特展」。昨（4日）邀請金鐘影帝傅孟柏和影后溫貞菱擔任剪綵嘉賓，兩人還即興對白演出小王子與狐狸初次相遇的橋段，為展覽揭開序幕。

傅孟柏水墨素描參展

傅孟柏與萬寶龍情誼匪淺，多年前他在萬寶龍的活動上時，是跟拍明星張孝全的攝影助理，如今風水輪流轉，他不僅是萬寶龍的座上賓，還受邀以藝術家的身分展出他以《小王子》為靈感創作的水墨素描「高麗菜與小瓢蟲」，備受禮遇。

「我很榮幸，真的是夢想成真！」傅孟柏笑說，為了珍惜這份與萬寶龍的情緣，他花了很多心思創作這幅水墨素描，而且是熬夜到天亮才完成，高麗菜看起就像是一朵花，對小瓢蟲來說，則像是顆星球，恰好與小王子的故事相呼應。

溫貞菱則以小王子與狐狸之間透過「馴養」建立關係的主題，展出她為愛貓三毛拍下的三幀照片，包括第一次見面、愛貓第一次離家走失又尋獲，以及三毛現在的模樣，記錄「馴養」的過程，由於貓的天性不易被馴養，因此更加有趣。

粉絲團按讚 體驗書籤DIY

萬寶龍「小王子特展」即日起至13日於台北新光三越信義新天地A11館登場，免收門票，現場除了展出作者安東尼聖艾修伯里的手繪稿外，還邀請6位藝術家劉耕名、紀人豪、李霽、廖柏雅、葉曄及歐陽靖發想創作裝置藝術，並有狐狸書籤親子DIY手作體驗，只要在官方粉絲團按讚即可參加。

(中國時報)