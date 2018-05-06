北市長選戰 綠篤定自提人選！比藍綠更重要是黑白 柯Ｐ就是不就範

2018年05月06日 04:10 中國時報 張潼 、 曾薏蘋 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

民進黨北市長布局陷膠著，綠委郭正亮斷言，民進黨已確定北市自提人選，接下來得思考是否複製2014年的兩階段整合。面對僵局，柯文哲陣營坦言，一旦整合失敗，選情將很複雜；據了解，柯已委託相關人士本周主動與民進黨接觸，「看民進黨要怎做，去討論看看」。

主導綠營選戰的民進黨選對會，上周由核心成員洪耀福、林錫耀、陳明文及黃承國私下拜會柯文哲研商整合。據了解，儘管外界不斷傳出民進黨將自提人選，但與柯合作一直是黨高層最想要的結果，雙方迄今仍未放棄。

據指出，這段時間，柯派出民進黨籍副市長陳景峻，與民進黨基層溝通，但在北市大同等深綠區，反柯力量大，讓陳穿梭的非常辛苦。

可能複製2014兩段階整合

知情人士說，柯本人對反彈力量並非沒感覺，但仍無法關緊嘴巴，也無法跟民進黨同一口徑，用自己觀點詮釋，持續惹惱綠營基本教義派。只是名嘴的推波助瀾，確實讓柯覺得自己不論說什麼都被刻意放大，甚至大到無法解釋。

但繼綠委段宜康上周稱民進黨定自提人選後，郭正亮昨直言，民進黨已確定自提人選，但自提後會思考「如何讓丁守中敗選」；換言之，自提後同樣得思考與柯整合。這是否代表將複製2014年模式，先選出自家候選人，再與柯互比民調，最後贏者代表出征？郭正亮說，「我只能說大家有警覺到要不要這樣做，但目前尚未正式討論，況且這也要所有候選人都同意才能做」。

面對僵局，柯文哲昨受訪難掩無奈表示，把該做的事做好就好了。但他坦言，他知道在所謂談合作期間，「應該要怎樣怎樣」，但覺得該講的還是要講，這可能是外科醫師的務實性格；如拔管案，他認為管中閔若當校長的確會有爭議，但不當併發症更高。

柯：該講的還是要講

對於柯是否還認為民進黨是盟友？他未正面回答，僅說從盟友到絕對敵人，中間還有光譜，所以儘量爭取善意；至於自己是否還屬「墨綠」，「我後來發現，比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要的是是非」。

面對整合與否牽動選情變化，柯幕僚評估，若民進黨自提參選人形成「三足鼎立」，的確會讓局勢「較複雜」。但目前無論內外民調，柯支持度仍領先丁守中及民進黨檯面上參選人，領先丁約7％至10％，領先姚文智更有13％至15％。

該幕僚說，柯認為若能與民進黨再合作「問題最小」，只不過決定權不在柯而在民進黨，現只能「繼續等人家通知」。親近柯人士透露，柯並未因此緊張，因柯的個性就是這樣，既然緊張不能解決問題，不如不要緊張。

(中國時報)