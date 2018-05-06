陸成立1.4兆新基金 要當半導體強國

2018年05月06日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰方酣，美國劍指「中國製造2025」軟肋，打擊大陸高科技產業。美媒披露，近日大陸將展開反制作為，為促進半導體產業發展、縮小與美國及其他對手技術差距，大陸將在近期宣布成立規模3000億元人民幣（約合台幣1.4兆元）的新基金。此舉可能進一步加劇陸美緊張關係。

《華爾街日報》報導，這支新基金將由具大陸官方背景的「國家積體電路產業投資基金」項下設立。知情人士指出，新基金將用於改善大陸設計和製造先進微處理器和圖形處理單元的能力。但另有知情者透露，基金規模等具體細節仍可能有變化。

反制美打擊「中國製造2025」

「國家積體電路產業投資基金」簡稱「大基金」，是2014年由大陸工信部指導設立，當時第一期募集了1387億元人民幣（約合台幣6380億元），主要投資者為「國字輩」的大陸央企、地方國企及紫光等半導體企業。第二期募資正進行中，工信部上周表示，歡迎各方企業參與第二期國家積體電路產業基金的集資行動。外界盛傳第二期基金規模將達1500至2000億元人民幣。

從早前美國公布「301調查」直指大陸涉及強迫美企技術轉移及惡意收購美國高科技企業，到以國家安全為名限制大陸對「敏感領域」投資；甚或最近的美國封殺中興通訊一案，種種均顯示美國看似向貿易逆差「舞劍」，卻意在打擊大陸從「製造大國」蛻變為「製造強國」的決心。

募資招手美晶片製造商

此次貿易戰要角、白宮貿易鷹派大將納瓦羅，日前明白表示：「在我看來，大陸公然宣布『中國製造2025計畫』，基本上是告訴世界其他國家，大陸未來將主宰每一個新興行業，因此其他經濟體不會有任何前途。」

此外，報導援引消息人士稱，大陸這支新基金，甚至非正式接觸了一些美國晶片製造商，邀請這些公司參與新基金集資行動。不過該人士表示，這些公司不太可能投資，因為目前處於政治敏感時期，且該基金的最終目的，是降低大陸對美國晶片製造商或其他海外公司的依賴。

(中國時報)