反管學生疑自掐 挨批演技爛

台大師生4日在台大傅鐘發起「新五四運動」宣示追求大學自主，但有「反管」學生鬧場，疑有自勒脖子暈倒畫面。遭控勒脖的前駐韓外交官劉順達（圖2紅圈者）說，現場看到潘生一群人與老人、女性推擠，才伸手抓潘生背後將其拉開。（摘自youtube）

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中國時報
／台北報導

為爭取大學自主，支持遴選出的管中閔上任，台大師生日前舉行「新五四運動」，反管學生、台大資管系大四生潘儒鋒自爆，遭挺管民眾勒頸，並驗傷前往派出所報案，但隨後流出的網路影片卻顯示，潘生疑似「自掐」脖子後倒下，並沒有遭受攻擊，被網友大酸是「擺明就是要來鬧場的」、「有夠白爛的演技」。

現場影片顯示 未受攻擊

「新五四運動」吸引眾多台大師生及校內外人士到場聲援，理性表達對大學自主的訴求，但部分媒體企圖分化，將參與民眾分為「挺管VS反管」，並聲稱「挺管派」在活動現場打學生；而自爆被攻擊的潘生，在遊行當日晚間6點半舉行記者會，直指遭黃絲帶支持群眾攻擊受傷，還到三總汀洲院區驗傷，驗傷單上面寫著「胸部挫擦傷、右踝扭傷」，並持驗傷單到派出所報案。

特定媒體並模糊拔管爭議，反而刻意稱此事件挺管派校園打學生，是「台大最黑暗一天」。但隨著網路流出影片，卻顯示潘生係「自掐」及「吐舌」，明顯未遭受攻擊。

而影片畫面也顯示，潘生與其他台大學生走入大群後，與人群有語言上的對峙，有人一度從後面拉住潘生的領子，但在群眾高喊「不要動手！」後隨即鬆手，此時雙手高舉的潘生，突然伸長舌頭，接著掐住自己的脖子，狀似痛苦的倒下側躺在地上，但沒過多久，即又站起來離開現場。

潘生否認演戲 一笑置之

記者昨致電潘生，他表示要到電視台上節目，可稍後受訪，但隨後始終未接電話。潘生在臉書表示，「本人一向是懶得跟無法溝通的人溝通的，因為對牛彈琴無異是最浪費時間的事情之一，說我演戲的，我也只是笑笑」，他強調，自己立場沒有藍綠，「我反管也反教育部」。

至於傳出與潘生發生推擠的當事人，即為前駐韓外交官劉順達；他說，現場看到潘生一群人與老人、女性推擠，出於正義且看不下去，才伸出左手抓潘生背後將其拉開，絕對沒揮拳打人。

媒體偏頗抹黑 素養欠佳

台大自主聯盟成員、台大政治系教授蘇宏達則痛批：「胡搞！」潘生舉動很明顯是自導自演，現場並未發生任何攻擊狀況，如果有人不滿意這場集會，可以另自行籌辦，不要不尊重或干擾活動，甚至進行不實抹黑，「這只是顯示他們民主素養待加強！」

國民黨立法院黨團書記長李彥秀也表示，民主多元意見很正常，但自導自演這樣做法令人遺憾。某些媒體只截取片面資訊，用偏頗的立場報導，或許可以達到一時目的，但對於台灣好不容易發展的民主制度和媒體第四權監督者角色都是傷害。

(中國時報)

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