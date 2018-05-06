拉衣前外交官：只是要他冷靜

2018年05月06日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

台大資管系學生潘儒鋒4日前往「新五四運動」會場，與挺管民眾發生拉扯，事後指稱遭人勒脖害他跌倒，大安警分局循線調查，5日晚傳喚拉潘衣服的68歲退休前駐韓外交官劉順達到案。劉強調他既非挺管、也不是反管，只是每天都會去台大散步，當時看到潘很激動一直衝，才會拉他衣服希望他冷靜，沒有要攻擊潘的意思。

潘儒鋒4日晚先到三軍總醫院驗傷，證明自己背部有擦挫傷，隨後再帶特定媒體記者到大安分局羅斯福路派出所提告，警方依法受理並進行筆錄製作。

潘警訊時表示，自己是去表達意見，從頭到尾都沒有動手，但卻被人從後方強拉他的衣服，之後又無預警放手，害他跌倒、受傷。

大安警方昨向台大駐衛警、在場媒體調集蒐證影像，晚間8時傳喚家住台大附近的劉順達到案。劉順達是韓國政治問題學者、韓國慶北大學博士，他表示自己每天都會到台大散步，前天看到場面混亂，潘激動地和人嗆聲，才會去拉潘衣服，是希望學生冷靜。劉表示，他沒有攻擊潘的意思，願意接受司法調查，要告他請提證據。

潘儒鋒5日在臉書表示，說他演戲的他一笑置之，但對於中傷、羞辱甚至死亡警告等等言論，將保留法律追訴權。他還說，「懶得跟無法溝通的人溝通，該解釋清楚的都已解釋清楚」，個人「一向就事論事，只有事實，沒有藍綠」；台灣社會「不管藍綠也好，統獨也好，中國日本也好」，永遠「只用兩個不同的立場解釋問題而沒有真相」。

潘的言行有網友支持，但更有不少網友譏嘲，有人留言：「影片這麼多種角度都有拍，你當大家傻子喔…還保留法律追訴權」、「台大戲劇系的實力真強！」、「這水準也想帶風向」？

(中國時報)