曾志朗盼教育部速通過管案

68歲的劉達順堅稱「沒打人」，願意接受司法調查。（陳鴻偉攝）

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中國時報
／綜合報導

教育部遲遲不發布台大校長聘書給管中閔，遭指政治干涉大學自治，引發台大師生發起學運，前教育部長曾志朗表示，管出任台大校長如有爭議，應由台大自行解決，基於《大學法》，教育部只有聘任校長的權力，不尊重遴選委員會就是不對，如今這起事件造成社會對立，變成「文攻武鬥」，甚至是學生間的衝突，對台灣很不好，盼教育部速通過此案，讓爭議趕快度過。

「以前如果聽我的話，先讓管上任，就不會有後面這些奇怪的事情」，曾志朗說，回歸《大學法》第9條，教育部對於公立大學校長，只有聘任的權力，不能不尊重校長遴選委員會的決定，而管中閔是經過合理校長遴選機制選出的台大校長，理應上任。

台師大名譽教授吳武典則說，「部分媒體處理反管學生拉扯案，放得太大」，而台大校長遴選案已變成政治事件，但管中閔擔任企業獨董、論文抄襲與大陸大學兼職等問題，都不成立，政府要辦，卻證據不足，導致教育部給台大的公文至今發不出來，顯見教育部找不到台階下，甚至已經演變成民進黨政府動搖國本，帶頭「拔管」。

吳武典也認為，管既然是透過合理遴選過程選上校長，教育部應讓他先上任，有問題可之後再檢視，而不是操控爭議持續延燒。

行政院發言人徐國勇5日則強調「違法就是違法」，台大2016年已改規定，須有產學合作並簽書面同意才能就任獨立董事，管中閔當初簽名文件上寫得清清楚楚，沒有同意怎能先就任？「這是他自己簽名的，他不知道嗎？」也許擔任獨董可以多一點錢，但人性不能超過法律。

(中國時報)

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