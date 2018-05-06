自掐哥模糊大學自治焦點！新聞透視－不被藍綠綁架 無色覺醒時代來了

台大自主聯盟4日在台大校內傅鐘前發起「新五四運動」，抗議教育部駁回台大校長遴選案，傍晚活動移師校門口，以晚會形式繼續進行，現場滿是人潮。中央社記者孫仲達攝　107年5月4日

友善列印
中國時報

長年未解的政治惡鬥，讓社會面對公眾議題，總慣於只問藍綠、不問黑白，眼前的拔管案就是典型惡例。令人膽戰心驚的是，這種氛圍不僅拖累國家前進動能，愈來愈多年輕世代更在耳濡目染下，民主價值遭扭曲，以為只要訴諸對立、製造仇恨就能達到目標。這種理盲的民粹亂象若繼續擴散，台灣恐將出現千千萬萬個「自掐哥」。

反管學生疑自掐 挨批演技爛
拉衣前外交官：只是要他冷靜

所謂教育，雖不一定能百分百的種瓜得瓜，但播種與結果之間，就存有一定程度的因果。也就是說，當孩子舉目所及若皆為善事，他變壞的機率肯定不高；反之，若聽的、看的全是壞事，又怎能對他的未來過於樂觀？

當年318學運，眼看抗爭者違法衝入國會、佔領行政院，還順便偷吃太陽餅，結果政府不僅撤銷告訴，還把他們當英雄。試問，看在對政治仍懵懂的學生眼裏，難道不會跟著把顛倒是非當真理？

又或者，當前執政者在缺乏法理依據下，搬弄是非粗糙拔管，目的只為掃除顏色不對者。試問，這對仍在養成獨立思考能力的年輕人而言，難道不會顛覆本來該有的民主觀念嗎？

諷刺的是，昨天賴清德出席新聞媒體培訓營，還期勉媒體別成為無中生有的製造業。他難道忘了，說這話的同時，上從行政院、下至教育部，不正在與特定媒體相互配合拔管嗎？試問，台下學生難道不會對政媒分際產生錯誤概念嗎？

正因有群政客不斷施予這類養分，所以，當你我質疑「自掐哥」自導自演時，只見他立刻膝反射地搬出「黨國教育體系」、「民族沙文主義」回擊，這種凡事訴諸藍綠、製造對立的行為模式，不正是政客們每天在做的事？

政治惡鬥，已潛移默化地扭曲不少人的價值觀，拔管紛爭儼然又陷入藍綠惡鬥旋渦。然而台灣有近94%的人無黨派、無色彩，卡管案正好給台灣人民最佳省思，「無色覺醒」的時代來了，只要沒有特定色彩，不被藍綠牽著鼻子走，參與卡管案的師生及社會大眾，都會有更深層不同思考面向！

(中國時報)

反管學生疑自掐 挨批演技爛
拉衣前外交官：只是要他冷靜
曾志朗盼教育部速通過管案
拔管爭議 台大12日臨時校務會議定奪
全民反政治惡鬥《無色覺醒》5月7日登場！
曾志朗盼教育部速通過管案 拔管爭議 台大12日臨時校務會議…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。