自掐哥模糊大學自治焦點！新聞透視－不被藍綠綁架 無色覺醒時代來了

2018年05月06日 04:10 中國時報 朱真楷

長年未解的政治惡鬥，讓社會面對公眾議題，總慣於只問藍綠、不問黑白，眼前的拔管案就是典型惡例。令人膽戰心驚的是，這種氛圍不僅拖累國家前進動能，愈來愈多年輕世代更在耳濡目染下，民主價值遭扭曲，以為只要訴諸對立、製造仇恨就能達到目標。這種理盲的民粹亂象若繼續擴散，台灣恐將出現千千萬萬個「自掐哥」。

所謂教育，雖不一定能百分百的種瓜得瓜，但播種與結果之間，就存有一定程度的因果。也就是說，當孩子舉目所及若皆為善事，他變壞的機率肯定不高；反之，若聽的、看的全是壞事，又怎能對他的未來過於樂觀？

當年318學運，眼看抗爭者違法衝入國會、佔領行政院，還順便偷吃太陽餅，結果政府不僅撤銷告訴，還把他們當英雄。試問，看在對政治仍懵懂的學生眼裏，難道不會跟著把顛倒是非當真理？

又或者，當前執政者在缺乏法理依據下，搬弄是非粗糙拔管，目的只為掃除顏色不對者。試問，這對仍在養成獨立思考能力的年輕人而言，難道不會顛覆本來該有的民主觀念嗎？

諷刺的是，昨天賴清德出席新聞媒體培訓營，還期勉媒體別成為無中生有的製造業。他難道忘了，說這話的同時，上從行政院、下至教育部，不正在與特定媒體相互配合拔管嗎？試問，台下學生難道不會對政媒分際產生錯誤概念嗎？

正因有群政客不斷施予這類養分，所以，當你我質疑「自掐哥」自導自演時，只見他立刻膝反射地搬出「黨國教育體系」、「民族沙文主義」回擊，這種凡事訴諸藍綠、製造對立的行為模式，不正是政客們每天在做的事？

政治惡鬥，已潛移默化地扭曲不少人的價值觀，拔管紛爭儼然又陷入藍綠惡鬥旋渦。然而台灣有近94%的人無黨派、無色彩，卡管案正好給台灣人民最佳省思，「無色覺醒」的時代來了，只要沒有特定色彩，不被藍綠牽著鼻子走，參與卡管案的師生及社會大眾，都會有更深層不同思考面向！

(中國時報)