拔管爭議 台大12日臨時校務會議定奪

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中國時報
／台北報導

「拔管」風波持續延燒，台大將於12日召開臨時校務會議討論後續，台大學生會昨日發布聲明，臨時校務會議需決議，是否同意教育部駁回管中閔出任校長，同時討論是否修繕教授兼職機制、解決校長遴選爭議，以及調整校務會議與遴選委員會的學生代表應增至5分之1，讓學生意見能加入；「反管」台大學代會則認為，應重啟遴選校長。

台大學生會認為，台大校長遴選爭議開始以來的諸多辯論與分歧意見，已轉變為不同政治立場間的鬥爭角力，且自事件發生以來，透過討論發現，對於校園事務的關心，學生從未缺席，但在校內法規體系中，學生缺乏充足的會議參與實質決策權力。

台大學生會決在即將於12日召開的臨時校務會議上，提出3點訴求，分別是：第一，針對教育部指出兼職問題，校方應徹底釐清檢討相關規定，並進行後續體制修繕。第二，臨時校務會議需決議，是否同意教育部駁回管中閔出任校長，若同意，應儘速重啟遴選程序；若不同意，也須立即提出法律訴訟。第三，應調整校務會議與遴選委員的學生代表至5分之1。並主張會議全程公開，好讓學生都能掌握會議進度。

然而，「反管」的台大學代會也在臉書發表聲明，呼籲「校方勿為一時之爭，犧牲上萬學生權益」，學生代表大會校務委員會要求校方，立即重啟遴選程序，勿讓學生成為此次事件最大受害者。

(中國時報)

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