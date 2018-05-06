北市長選戰 綠篤定自提人選！新聞透視－三足鼎立 柯恐成民進黨最大敵人

2018年05月06日 04:10 中國時報 曾薏蘋

民進黨與柯文哲從親家變成冤家，一旦確定分手，民進黨恐怕也討不到便宜，勢必成為「柯粉與柯黑的戰爭」。

再禮讓柯文哲，深綠支持者只會「捶心肝」，民進黨頻頻傳出北市長將自提人選，除來自基層反柯聲浪，也不難看出黨內有人不樂見禮讓。選對會上周針對北市長人選開會，由於不希望開會內容外洩，罕見安排發言人與會，並交代如何對媒體轉述，只不過，中常會甫結束記者會，幾乎同一時間，選對會討論內容就被洩漏給某些媒體；加上前一天選對會幹部與柯見面消息外洩，還遭媒體跟拍，黨內就傳出，「顯然有人確實想讓民進黨與柯合作破局」。而另一種含義就是，想要逼高層早點表態。

選對會 一再被放消息

「民進黨應該想清楚，真正的敵人是誰？」一位民進黨資深輔選幹部就直言，若不跟柯合作，三足鼎立，柯有70％機率選不上，等於是讓丁守中當選。一旦自推人選，民進黨又該如何去說服支持者們「最大的敵人是柯文哲，而不是國民黨」，這也是之前民進黨祕書長洪耀福一再強調，「要認清民進黨真正敵人是誰？」

不跟柯合 逼高層表態

民進黨至今還有人停留在陳水扁時代的選戰邏輯來看選戰，以為三足鼎立，民進黨就有機會，卻忽略現在是21世紀，選民結構已改變，20年前，台北市有20％鐵桿深藍，扁靠藍軍分裂才勝出，但現在民進黨若不爭取20到30歲柯粉的選票，五五波的選區勢必兵敗如山倒。

勝選是民進黨高層最主要目標，與柯合作也一直是他們想要的選項，但若堅持禮讓，把柯困在北市，蔡英文也擔心遭自家人質疑是為自己的2020盤算；若提自家人，綠營雖凝聚，卻流失年輕選票，最後反而讓柯分裂了民進黨，成為民進黨的麻煩製造者。

沒柯粉的票 綠將大敗

民進黨台北市黨部主委黃承國日前喊出「沒有禮讓空間，民進黨將派最強的人」，但目前黨內最強的人大概只剩賴清德及陳菊，要讓兩顆頑石點頭，不見得比說服基層支持柯文哲容易。

距選對會做出決議還有2周，雙方還有努力空間。如今，柯願意派人遞出橄欖枝，釋放願擔任民進黨的母雞，這盤棋還未走到死局。

(中國時報)