藍40趴就贏 綠委盼與柯談整合

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中國時報
／台北報導

民進黨與柯文哲即便分手也終將復合？民進黨立委郭正亮昨表示，今年國民黨在台北市的得票率不太可能低於40％，民進黨若堅持推人，也不可能沒有20％，換言之，3角鬥的結果，丁守中幾乎就能確定當選。因此，民進黨雖應該自提人選，但絕不能為了自提而自提，接下來該如何與柯整合，才是重中之重的關鍵。

郭正亮分析，台北市長選舉若有3個主要候選人，那就看誰能拿到40％。問題是，民進黨支持者必須理解，2014年的選舉是既有太陽花學運餘波，國民黨又是派出有史以來最弱的候選人，但今年整個大環境已反過來變得對國民黨有利，尤其7月後年金改革造成的效應開始湧現，國民黨難道還無法在軍公教大本營的台北市拿下40％？「別的地方我不敢說，但台北市不太可能」。

郭正亮直言，民進黨雖已確定自提人選，但如果要達成制勝策略，就不能只是為了自提而自提，終究還是得思考與柯文哲整合的問題。

郭正亮解釋，民進黨與柯文哲的整合會直接牽動3個問題。第一，民進黨能不能讓丁守中敗選；第二，雙方若整合失敗，等於宣告民進黨候選人在未來的選舉過程，必須不斷的攻擊柯文哲，問題是，當「柯粉」群起反彈，對民進黨籍北市議員候選人會是好事情嗎？

第三，假設丁守中在3角鬥的情況下勝選，而國民黨新北市長候選人也勝出，「藍軍一口氣拿下人口數破600萬的雙北，難道不會衝擊民進黨的2020」？更甚者，民進黨若無法整合柯文哲，任由台北市各行其事亂哄哄，這對新北市的選情會是好事？

(中國時報)

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