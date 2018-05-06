姚文智身騎白馬過三關 續努力

爭取民進黨提名參選台北市長的姚文智認為，相信自己是做好完全準備的參選人。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

年底大選民進黨在北市長一役，不禮讓現任市長柯文哲的態勢趨近明朗，卻也傳出未必會提名積極爭取參選的立委姚文智。對此，姚文智昨天受訪指出，過去1年來各種傳言、揣測、放話都很多，對他來說就是「身騎白馬過三關」，不斷努力，前天在凱達格蘭基金會募款餐會上，阿扁總統還拍肩要他加油。

姚文智說，前天在凱達格蘭募款餐會上，他與陳其邁一起跟阿扁打招呼，阿扁拍了兩人的肩，說了聲加油，「我回想到2013年也是我跟陳其邁一起去看阿扁，他拍了我們的屁股，要我們選北高市長。」

對於媒體報導黨內未必會提名姚文智參選台北市長，他表示，過去1年來各種傳言、揣測、放話都很多，對他來說就是「身騎白馬過三關」，不斷努力，而台北市民應該也對口水感到厭倦了，現在要選的是市長，市民要知道市長對城市的願景與做法。

姚文智呼籲，希望選對會在討論之後，把焦點拉回到台北市未來發展願景政策，「我相信我就是做好最完全準備的候選人，而這1年來的感受我冷暖自知。」市民要的是能讓台北更好的市長，各種揣測都沒有意義，「我有信心，也準備好被提名，因為我是準備最充足的候選人。」

他又說，選舉當然充滿很多考慮，但不要讓市民感覺是在盤算什麼，各種討論到這個月也該告一段落，而他也會勇往直前，繼續進行市政的準備，「相信一段時間之後，當各種民調、放話結束，大家就會回到台北市政應該要如何，而我的努力與準備就會開花結果。」

(中國時報)

藍40趴就贏 綠委盼與柯談整合 綠戰將要夠強 對丁守中才有利

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。