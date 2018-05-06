姚文智身騎白馬過三關 續努力

2018年05月06日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

年底大選民進黨在北市長一役，不禮讓現任市長柯文哲的態勢趨近明朗，卻也傳出未必會提名積極爭取參選的立委姚文智。對此，姚文智昨天受訪指出，過去1年來各種傳言、揣測、放話都很多，對他來說就是「身騎白馬過三關」，不斷努力，前天在凱達格蘭基金會募款餐會上，阿扁總統還拍肩要他加油。

姚文智說，前天在凱達格蘭募款餐會上，他與陳其邁一起跟阿扁打招呼，阿扁拍了兩人的肩，說了聲加油，「我回想到2013年也是我跟陳其邁一起去看阿扁，他拍了我們的屁股，要我們選北高市長。」

對於媒體報導黨內未必會提名姚文智參選台北市長，他表示，過去1年來各種傳言、揣測、放話都很多，對他來說就是「身騎白馬過三關」，不斷努力，而台北市民應該也對口水感到厭倦了，現在要選的是市長，市民要知道市長對城市的願景與做法。

姚文智呼籲，希望選對會在討論之後，把焦點拉回到台北市未來發展願景政策，「我相信我就是做好最完全準備的候選人，而這1年來的感受我冷暖自知。」市民要的是能讓台北更好的市長，各種揣測都沒有意義，「我有信心，也準備好被提名，因為我是準備最充足的候選人。」

他又說，選舉當然充滿很多考慮，但不要讓市民感覺是在盤算什麼，各種討論到這個月也該告一段落，而他也會勇往直前，繼續進行市政的準備，「相信一段時間之後，當各種民調、放話結束，大家就會回到台北市政應該要如何，而我的努力與準備就會開花結果。」

(中國時報)