綠戰將要夠強 對丁守中才有利

2018年05月06日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

多位民進黨人士近日對外宣稱「禮讓柯文哲空間越來越小」，但此說法也引發部分綠營支持者憂慮，一旦形成「三足鼎立」，反讓國民黨參選人丁守中得利；對此，丁直言，如果民進黨推派的人選夠強，的確會產生選票分散的影響，但對藍軍來說，還是場艱困選戰。

丁守中已確定披藍袍參選首都市長，若民進黨最終也決定自提參選人，等於國、民兩黨和柯文哲3人對決。由於柯文哲3年多前依靠綠營基本盤和中間選民支持當選，一旦三足鼎立，民進黨參選人與柯文哲的選票勢必有部分重疊，外界評估，這種情勢對丁守中最為有利，甚至出現「不禮讓柯文哲就是禮讓國民黨」的說法。

丁守中5日接受本報訪問時指出，現在的情勢「由不得我們」，因為提不提人選非藍營能控制，唯一能做的就是全力鞏固正藍支持者，同時強打優質政見吸引中間選民支持。

不過，丁守中也坦言，如果民進黨自提參選人，且是「很強的人選」，例如行政院長賴清德，將使民進黨基層士氣大振、吸走更多柯文哲選票，「選票分散效果的確會更明顯」；換言之，對國民黨也較有利。

至於民進黨檯面上的人選如前副總統呂秀蓮、立委姚文智是否都「不夠強」？丁守中並未正面回應，僅說自己的民調目前的確算高，但民調起伏變化高興1天就好，這仍是場艱困選戰，柯文哲掌握行政資源、國民黨又被執政黨卡得死死的，要戒慎恐懼。

丁的幕僚則進一步分析，如果是姚文智、呂秀蓮，選票分散的效果有限，不見得就是國民黨得利，但若真的是賴清德、總統府祕書長陳菊等強棒，的確就會對藍軍較為有利。

(中國時報)