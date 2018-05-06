侯周合體 國民黨從新北輔選全台

國民黨新北市長參選人侯友宜（左）5日拜會初選對手前台北縣長周錫瑋（右），這是兩人在市長初選後首度公開同台，雙方相互握手致意互動熱絡，展現團結勝選的決心。（趙雙傑攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫與新北市長參選人侯友宜在4月6日初選結果出爐後，5日首度公開拜會前台北縣長周錫瑋，眾人力捧周給足面子，周更宣示將成立助選團展現團結。侯友宜以「沒有周縣長就沒有侯友宜」大讚周錫瑋，朱、周則強調，除替侯拉抬選情外，也將全台輔選打贏年底選舉。對於綠營酸是「假團結」，侯友宜說，「咱就做乎大家看，團結乎別人看」。

吳敦義、朱立倫、侯友宜5日前往周錫瑋新北市政策中心拜會，新北市議長蔣根煌也率國民黨市議員力挺，身為主人的周錫瑋先到場與民眾握手致意，接著吳、朱與侯進入會場，互動熱絡，朱更走入人群，一一與周錫瑋支持者握手，強調每一個都不能「漏勾」，營造團結氛圍。

吳敦義表示，感謝周錫瑋在初選展現最佳風度，初選後也全心全意支持侯友宜，是民主典範與標竿，新北市也將籌組競選總部並成立助選團隊，同心同力支持侯友宜。

朱立倫則以「新北市長」介紹侯友宜，強調國民黨一定要重新站起來，並指民主政治不能讓一黨專政，更不能讓一黨專橫。

朱立倫說，很佩服周錫瑋的遠見和氣度，初選揭曉第一時間，他馬上line給周並獲回應「一定會團結，共同支持國民黨在新北市及各縣市勝選」，也希望未來周不只在新北市輔選，能夠發揮影響力到各地助選，從新北出發，贏回台灣。

侯友宜表示，感謝周縣長給他很多意見與市政願景，初選結束後更是第一時間展現大團結風度，「沒有周縣長，不會有侯友宜」。

壓軸發言的周錫瑋說，他是國民黨員，黨提名候選人一定拋開成見、放下自我，全力相挺，他也請朱立倫放心，三位前後任的新北市長都在這，哪怕民進黨再會用選舉奧步，只要「周朱侯」齊心協力，一定能在新北打出漂亮一仗順利當選，更帶動國民黨在全台各地勝選氣勢。

周錫瑋說，民進黨太小看國民黨，以為把新北贏回去就贏，但民進黨倒行逆施、喪失民心，搞得兩岸不穩定、台灣經濟衰退、民不聊生、軍公教警受辱，籲選民要讓民進黨知錯 。

對於綠營人士酸是假團結，侯友宜表示，「咱就做乎大家看，團結乎別人看」，真正做出成績給人家看，就是團結。對自己是否成為跨縣市的母雞，侯友宜表示，有人找他，他就答應了，選舉不是他一個人的事情，希望國家有更多年輕人，能夠一棒接一棒不斷為國家付出。

(中國時報)

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