走私109把黑槍 一個連火力

2018年05月06日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

刑事局5日宣布偵破大宗貨櫃走私軍火案，起出非法製式槍枝109把，子彈12378發等贓證物，各式手槍擺了滿滿一桌。其中包括（左圖）這把特殊的點44轉輪手槍。（季志翔攝）

各治安機關查獲大批走私制式槍支一覽表

財政部關務署基隆關與檢警調，4日破獲國內近10年來最大宗槍械走私案，從香港進口的注塑機內，查獲制式長短槍109把、子彈12378顆，火力可組一個連，市價高達5000萬元，逮捕出面領貨的24歲男子陳建斌及5名共犯。警方發現，這批槍械彈匣裝滿子彈，且部分槍號被磨掉，懷疑可能是從菲律賓的軍警流出，幸及時查獲，否則若爆發警匪槍戰後果不堪設想，正擴大追查幕後幫派主嫌。

警方調查，幕後主嫌可能是竹聯幫分子，在國內接收各買家的需求及訂單後，統一走私進口大批槍械。檢方5日複訊6嫌後，聲押陳建斌、林姓男子交保5萬，另4人都限制住居。

疑黑幫向菲國軍警下單

基隆關4月29日，發現一只香港運來的貨櫃相當可疑，經X光機查驗後赫然發現，2部注塑機具中有1部夾藏大批槍械，立刻與刑事局、調查局、基隆港警總隊、保三總隊等單位共組「0429專案」，報請基隆地檢署指揮偵辦。

檢警擔心這批可武裝一個連的槍械，若流出恐危害執法人員安全，先暗中取出槍彈，清點發現共有13國、32款廠牌、型號的槍械，包括滾筒式霰彈槍、有「叢林之王」稱號的美製XM15半自動突擊步槍、烏茲衝鋒槍等7把長槍，及巴西金牛座、克拉克、左輪等102把短槍。

13國32廠牌 混裝闖關

警方發現，槍支新舊不一，彈匣已裝滿子彈、82把槍號磨損，與以往走私的槍、彈分離模式不同，研判是為了避免追查槍支來源，在時間緊迫下倉促出貨，不排除是國外槍販向菲律賓軍警、叛軍蒐購轉賣，先運到大陸東莞，再以陸運到香港；海運闖關來台。

專案小組連續數日在貨櫃場、收件人陳建斌新北市住處附近埋伏監控，甚至躲在山上墓園，幹員飽受蚊蟲叮咬之苦。

直到4日下午，陳嫌與物流公司結清1萬多元費用，海關將已無槍彈的機具放行，陳嫌隨即將貨物運至三峽火葬場附近的倉庫，但因階梯太高，他向上回報，動用堆高機、費了1個多小時才搬進去，後來卓姓男子等5人到場，疑似準備拆貨轉運。

菲國東莞香港 三手轉運

刑事局除暴特勤隊攻堅破門，將6嫌壓制在地，陳嫌坦承一名男子給他7.5萬承租倉庫，答應事成之後可領10多萬元。卓嫌等人則辯稱，是人力派遣公司派他們來，矢口否認涉案。

刑事局2009年曾破獲史上最大宗軍火走私案，在高雄旗津的漁船上查獲181把長短槍、2萬多發子彈。此後，國內極少見到大規模的軍火走私。因年底即將要舉行9合1大選，時機敏感，檢警將擴大追查幕後主嫌及動機，維持選前治安。

(中國時報)