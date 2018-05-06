新聞透視－兩岸共打停擺 治安做半套

2018年05月06日 04:10 中國時報 林郁平

蔡英文政府上任後，兩岸關係急凍，導致兩岸共同打擊犯罪一度停擺，所幸在警方長期與對岸合作及私交下，去年底開始有逐漸回溫的趨勢，雙方皆有「警察對警察」、「只能做、不能說」的工作默契。豈料，行政院長賴清德務實台獨工作者的言論一出，警方好不容易打開的門又立即關閉，大陸警方目前已停止一切的接觸與合作，兩岸共打再度停擺，國內治安面臨嚴峻考驗。

警方表示，國內的槍械、毒品走私、電信詐欺等犯罪，都與大陸脫離不了關係。以前毒品大多從大陸走私來台，現在變成兩岸毒梟合作，台嫌從大陸出口毒品到印尼、馬來西亞等國，再轉運回台或到日本、澳洲。直言政府想拒毒品於境外、洗刷台灣是毒品轉運站的惡名，怎能不與源頭的大陸合作、共同打擊毒梟？

據了解，兩岸警方去年底悄悄恢復互訪，合作討論案情。刑事局今年1月與斯洛維尼亞、克羅埃西亞2國合作，成功破獲3個電信詐騙機房，共逮捕97名台嫌，當時也在2國偵辦的陸警並未加以阻撓，91名台嫌後來也陸續被遣返回台，這是兩岸共打互蒙其利。

但在賴清德數度發表台獨言論後，大陸警方合作的態勢丕變，最明顯的是警方日前逮獲曾在菲國宿霧架設詐騙機房，詐騙大陸民眾上億元的姜姓男子等23名嫌犯，我方向陸方請求提供被害人資料，苦等1個多月仍音訊全無，導致22名嫌犯因事證不足，全部交保請回，讓辛苦追查數月，調閱過濾數百支影像才逮到人的警察無奈氣結。

這次破獲近10年來最大軍火走私案，發現嫌犯疑似從菲律賓走私槍械到大陸，經由香港闖關來台，警方將相關資料通報陸方，請求協查前端發貨者身分及線索，但對岸並未回應，官警坦言，雙方要共同偵辦恐怕很難，對方應會「已讀不回」，兩岸共打失靈，絕對影響我國治安。

(中國時報)