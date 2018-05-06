為10萬元運槍 陳嫌恐重判

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中國時報
／台北報導

警方調查，走私槍械落網的陳建斌沒有前科，臉書上的開頭簡介寫著「不用偷看，拎北過得很慘」，可見他因最近失業、家中經濟困頓，才會為了10多萬元酬勞鋌而走險。4日下午，陳還在臉書PO文說「新工作好心情」，不料，晚間就被逮，不但分文未得，還得面臨重判的下場。

警方將陳嫌壓制逮捕時，陳早有心理準備，他坦承知道機具內可能夾藏了毒品或槍械，但為了生活，只得冒險一次，說著說著忍不住數度落淚。讓員警感嘆地說，政府只會在口頭上拚經濟，卻讓越來越多年輕人在賺不到錢的情況下，鋌而走險參加詐騙集團、運毒或走私，想快點賺錢。

警方調查，陳嫌原在汽車美容店上班，今年初老闆因生意不佳歇業，改做網路直播拍賣。丟工作的陳嫌，為了要照顧雙親，上月透過女友及BeeTalk通訊軟體，認識年約3、40歲的男子，陳嫌答應幫該名男子提領貨物。

陳供稱，他叫該名男子「哥哥」，對方上月初交給他7.5萬元，要他去租倉庫2個月，後來改成以臉書即時通聯絡，並要他看完指示後立即刪除，警方將對陳手機進行數位鑑識，追查該嫌身分。

警方跟監過程中，發現陳在中和的租屋處，因繳不出房租，3日剛被房東掃地出門，陳只得將母親接到樹林女友的套房，警方4日前往搜索，發現陳嫌家徒四壁，房內什麼家具都沒有，母親與外甥只能跟他們擠在3坪大的地板上睡覺。

(中國時報)

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