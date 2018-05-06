辦皇親國戚 顏大和沒壓力

2018年05月06日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

新任檢察總長將在本月8日接任，從2006年以來，將卸任的顏大和是唯一「做好做滿」的檢察總長，即將卸下公務後的顏大和一派輕鬆地說，以後可以海闊天空的陪太太到處走走。面對40年職場生涯，曾辦過皇親國戚的他笑說，「小插曲有，大壓力無」。

顏大和說，檢察官生涯印象最深刻兩次，都是清晨天沒亮就早起審閱起訴書類，這2次的起訴書，北檢都只是「掛名」。2005年10月25日，高檢署查黑中心偵結勁永國際股市禿鷹案，由於查黑中心是任務編組，違反證券交易法案件又是地檢署管轄範圍，時任北檢檢察長的顏大和親自駕車接「好友兼長官」的高檢署檢察長謝文定，到館前路查黑中心審閱起訴書。

顏淡淡笑說，為了要保密所以沒有告訴司機；加上謝不會開車，所以他就充當司機啦！

沒想到，2006年的11月3日，同樣情況再度發生，被告是前第一夫人吳淑珍涉犯的國務機要費貪汙案。雖然北檢任內辦了不少大案，卻是北檢首度將矛頭指向總統府官員。

問顏大和會不會有壓力？他說，是不會有太大的壓力，特別是北檢偵辦台開內線交易案，對象包含當時的「駙馬爺」趙建銘，外界質疑北檢受到很大壓力，但顏負責任地說「沒有！」。

2008年政黨再次輪替後，法務部專案調查台開案中扁在台新銀行的選舉款帳戶，已調升高檢署檢察長的顏大和拒絕調查，因為起訴書已說明清楚，他直接告訴專案小組「叫長官親自來問我」。

顏大和也透露一個小祕辛，當時北投纜車弊案辦到時任行政院長蘇貞昌愛將、內政部政次顏萬進，顏萬進被聲押時，聽說法務部向蘇報告，被嫌回報太慢；蘇鐵青著臉說「不用報告了，電視新聞播了」。

對於特偵組在任內裁撤，他說「沒有遺憾，卻存不捨」。原來特偵組成立之初，顏任北檢檢察長，有點不以為然，但當總長後，才認為特偵組有短期存在必要、長期可廢，尤其與檢察官共同努力的過程，讓他不捨，所以特偵末班裁撤前製作一枚紀念徽章，成為顏大和極為珍視的紀念品。

(中國時報)