第三天然氣接收站、地面型太陽光電 進度落後！2大未爆彈 非核家園路迢迢

蔡政府2025非核家園目標，面臨中油第三天然氣接收站及地面型太陽光電兩大未爆彈。圖為核二廠2號機日前重啟，國民黨立委批「非核家園、自打耳光」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

深澳電廠爭議，讓外界重新檢視2025非核家園目標。除了深澳電廠，非核家園正面臨中油第三天然氣接收站及地面型太陽光電兩大未爆彈，只要其中之一未照進度，非核家園目標就確定會跳票；而兩項計畫的推動目前都嚴重落後，非核家園之路仍相當漫長。

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環評不過 200萬瓩供電斷氣

政府的非核家園目標是天燃氣發電占50％、燃煤30％、再生能源20％，以目前能源結構，2025年天然氣機組必須再增加10部；其中，大潭的3號機組將由第三天然氣接收站供氣。然而，第三接收站能否如期完工？命運操之在環評大會。

中油直言，第三天然氣接收站工程延宕，已經無法趕上2022年7月首階段供氣目標；即使5月能通過環評，也要在2022年10月才能供氣，若環評未過，工程延宕的時間會更久。

環評5月是否能過？環保署副署長詹順貴直言不諱指出：「環保署沒有環評的時間壓力。」除非工業局、中油針對環評會議上疑問，提出具體答覆且資料送進環保署後，才會排定審核時程。

如果工程只是稍微延宕，還不會有太大衝擊。這兩年供電吃緊，大潭7號機以單循環機組提前上陣尚足以支應；但如果發生最壞的狀況，即第三接收站無法完工，影響將是「斷」掉200萬瓩的供電量。

併聯量低 465MW目標將跳票

另一未爆彈是太陽光電。近期熱鬧落幕的離岸風電遴選吸引各界目光，然而，即便全部到位，到2025年的裝置容量也只有5.5GW、發電198億度；不及地面型太陽光電17GW三分之一，也就是說，綠電中高達20％的主力落在太陽光電身上。然而截至今年2月止，地面型太陽光電併聯量只有44.78MW，遠低於預期，代表的意義是到今年6月「太陽光電2年推動計畫」中，地面型達465MW目標確定跳票。

能源局長林全能表示，整體來看，地面型雖稍慢，但屋頂型進度超前，至3月底太陽光電總核備量已超過1.61GW，達到總目標量。未來行政程序障礙排除後，明、後年地面型太陽光電併網、核備量就會較快速成長。

(中國時報)

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