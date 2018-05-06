過渡期供電 小英坦言今年較困難

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中國時報
、彭琳／苗栗報導

行政院決議興建深澳電廠，不僅環團反對，連黨內「正國會」派系立委都不支持。蔡英文總統昨天被問到深澳電廠爭議時，她掛保證說，深澳電廠所採用的機組技術，水準已是接近天然氣發電的程度。不過，她也坦言非核家園過渡期電力短缺，「今年會比較困難一點」。

蔡總統昨下午繼續5加2產業創新系列行程，面對媒體詢問，目前黨內對於深澳電廠的興建仍有不同意見，總統除了保證深澳電廠採用機組技術是超超臨界點水準，也強調這是一個再需進一步溝通的事，無論是經濟部、行政院賴院長都持續與社會溝通。

此外，被問到2025年非核家園，過渡時期電力短缺如何解決？蔡英文強調：「電力沒有短缺的問題，重點是怎麼調度發電量。」她表示，今年電力供應會比較困難一點，但政府會盡力調度電力，明年新機組加入，備載及備用容量都可以達到一定水準。

她也再次重申，2025年非核家園目標不變，核一、核二、核三廠如期除役，希望屆時再生能源發電量可以達到20％。

至於電價問題，蔡英文說，電價結構是整體財務規畫問題，會透過不同的調度，例如提高管理能力、儲能裝置等，未來新的技術可提高調度能力，政府也會透過必要的財務工程讓電價穩定。

陪同參訪的經濟部長沈榮津說，離岸風電躉購電價與國際趨勢一致，台灣是每度5.8元，並有20年的保證收購期；相比德國在前12年是5.1元、英國是5.7元，與我國差不多。

(中國時報)

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