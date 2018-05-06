開發離岸風電 創2萬工作機會

2018年05月06日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 吳敏菁 、彭（女韋）琳、／苗栗、彰化報導 、彭（女韋）琳、／苗栗、彰化報導

離岸風電遴選結果上月底出爐，蔡英文總統昨（5）日指出，這是台灣第一次對離岸風電進行大規模、有系統性的開發，將會帶來將近1兆元的投資額，並創造2萬個優質工作機會。

蔡英文「5+2產業創新系列之旅」昨天的旅程是「綠能」。她先到彰化參加「中央地方攜手行，邁向離岸風電新世紀誓師大會」，親自授旗給彰化縣長魏明谷，並與魏明谷、經濟部長沈榮津和投資廠商等啟動水晶球，象徵離岸風電正式啟動。

隨後再到苗栗竹南龍鳳漁港視察由上緯新能源去年4月在龍鳳港外海完成兩座示範離岸風力發電機組。行政院政務委員張景森還與媒體一起搭海巡署快艇出海，近距離拍攝兩座示範機組和氣象塔，張景森指著廣闊的海面表示：「未來海上將會有1100支風機。」

蔡英文並未搭船出海，但她致詞時強調，這禮拜，第一和第二階段的風場完成遴選，經過2年來的努力，台灣的離岸風電發展 已經進入新的階段。接下來還有籌設許可，政府會用最好的行政效率來處理，協助所有廠商，在2025完成合計5.5GW的風能開發。

魏明谷說，經1年環評、遴選7家團隊出線，相關工程才要開始，今年是我國離岸風力發電元年，彰化離岸風電總開發容量2.4GW，占全國62.6％，中央和地方合作打造彰化縣為綠能首都，期待未來中央對地方的稅收、營業稅分配等予以鼓勵，讓地方與中央能完成這項使命。

沈榮津表示，開發離岸風電未來產業鏈部分，將建立風機、塔架、水下基礎及海事工程產業，形成風電專區、水下基礎專區等，運維核心將會在彰化建構起來，20年將帶動7000億商機。

蔡英文說，台灣海峽是全球公認的優良風場，這是台灣第一次對離岸風電進行大規模、有系統性的開發離岸風機，而5.5GW離岸風，將會帶來將近1兆元的投資額，這些投資不是虛幻的數字，而是具體的供電、訂單和就業。

她指出，離岸風電開發為系統、材料、機電廠商帶來發展契機，更可以提高海事工程能力，估計離岸風電事業可在2025年前創造2萬個優質工作機會。

(中國時報)