離岸風電聯貸 銀行憂慶富效應

離岸風電聯貸對銀行而言，最大的挑戰在保證問題，憂心擔保不足，重蹈慶富聯貸覆轍。圖為苗栗竹南的離岸風力發電示範機組。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

離岸風電遴選結果上月底出爐，相關團隊籌組聯貸案的計畫也將啟動，不過對於銀行而言，最大的挑戰在保證問題，也就是外商公司的母集團不出來作保，此將增加銀行聯貸風險，也擔心擔保不足，重蹈慶富聯貸覆轍。

指標性行庫透露，經沙盤推演，目前是要求該外商所在國家的輸出入銀行，透過出口保證等機制提供足夠保證，目標是以此為主的各類型保證加總，至少達整個貸款金額8成，以保障聯貸案的授信風險。

經濟部選出7大開發團隊投入10個風場開發，總量加碼到3.8GW，所需的投資金額也上看7000億元，金融圈估計，倘若以自有資金2成計算，那麼依賴國內籌組聯貸案取得的資金規模超過5000億。行庫主管指出，包括德商達德能源（WPD）、中鋼參與的中能團隊等，都已向銀行進行簡報，其中，達德能源應會由台銀籌組聯貸案，目前已知規模應會在1200億左右。

不過對於銀行而言，最大的挑戰在於保證問題。國銀授信業務高層指出，從國外離岸風電融資的實務經驗來看，外商母集團願意出來作保的並不多，絕大部分還是依靠類似於台灣輸出入銀行或海外信保基金功能的「出口信用機構」保證。

大型行庫主管表示，像是丹麥、瑞典等北歐國家的出口信用機構，曾有多起參與離岸風電專案融資的經驗，這些信用機構除了可提供直接融資之外，亦可提供信用保證，而且保證期間最長可達18年、承保成數最高甚至可到95％，因此銀行已將眼光放遠到這些國外信用機構的參與，認為這還比較實際，希望能透過這些海外信用機構保證的加入，讓貸款擔保成數至少達到8成。

(中國時報)

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