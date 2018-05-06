5000億商機 台銀、國泰搶進

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中國時報
／台北報導

離岸風電高達5000億的聯貸商機，即將風起雲湧展開，而除了龍頭銀行台銀之外，另一家被看好的領頭羊是民營的國泰世華銀行，業界看好將由這兩大銀行領銜數千億的離岸風電聯貸案。

大型行庫高層指出，其實先前國泰世華在太陽能、陸域風電的聯貸案，就已嶄露頭角，例如上緯先前兩個陸域風機聯貸，就是由國泰世華出面籌組，此外，國泰世華早在一年前，就已成立綠能融資專案小組，從太陽能發電開始橫掃全省市場，而對於現在綠能發電最受矚目的離岸風電專案融資，也展現旺盛的企圖心。

金融業高層指出，國泰世華銀成立小組專攻綠能融資，實績不僅已展現在放款量的擴張，也包括企金放款利差的提升。不過，並非所有銀行都有足夠的專業技術可以前進綠能融資。

公股行庫主管即表示，由於綠能融資對於授信風險的保障，較不能依賴所謂的「擔保品」，而是必須具備法律或其他專業知識，才能有效控管授信風險；且由於離岸風電各種工程都有相當複雜性，更重要的是未必是「統包式」工程，因專業技術難度使工程必須切割、分包，此時更考驗銀行在管理授信風險的技術專業。

例如太陽能發電的「電板」，不是架設在學校、住家的頂樓，就是工廠、農舍等屋頂，以工廠為例，倘若工廠營運不濟而遭拍賣，原先銀行對於融資擔保是寄望於工廠上架設的電板基地，工廠遭拍賣，擔保效果等於零，因此銀行在進行融資時，就得先把融資架構想清楚，才能有效控管授信風險。

(中國時報)

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