環署調查 新竹酸雨發生率冠全台

2018年05月06日 04:10 中國時報 洪安怡 、 葉德正 、 陳育賢 、呂筱蟬、 蔡依珍 ／綜合報導 、呂筱蟬、／綜合報導

去年全台雨水酸化最嚴重測站

桃竹地區民眾得當心！環保署資料顯示，去年新竹站雨水酸鹼值（pH）平均為4.73，取代連5年稱霸的中壢，為全台第一，且酸雨機率最高達85％；新北市板橋地區曾在去年7月出現雨水pH值達3.1，如同天空降下「檸檬汁」。環保署回應，未來不排除整合氣象局監測站，增加酸雨警示資訊。

環保署公布資料，指新北市板橋地區曾出現雨水如「檸檬汁」，新竹縣橫山地區則為全台酸雨濃度、下酸雨機率最高地區；不過，新北市、新竹縣環保局一致認為，酸雨是境外汙染物惹的禍。

幾可判定屬人為汙染

由於雨水會溶進大氣中的二氧化碳，因此正常降雨就是弱酸性，pH值約在5.6左右，而火山爆發噴出的硫化氫，海洋所釋放出的二甲基硫，高空閃電所導致氮氧化物等，都會使雨水更酸化，讓pH值降至5.0，但倘若雨水pH值在5.0以下時，幾乎可判定已是人為酸性汙染物的影響，如二氧化硫、氮氧化物、硫氧化物等，因此學者將pH值在5.0以下的雨定義為「酸雨」。

環保署委託中央大學分析去年國內酸雨分布情形，發現去年1～11月全台雨水pH值平均為5.31，除中壢站、新竹站外，其餘12站pH值皆在5.0以上；北部測站雨水酸化情形較南部顯著，pH值約在4.71～5.22，中部測站pH值約在5.65～6.19，南部測站pH值介於5.06～6.01間，東部成功站pH值平均為5.28。

新竹發生率85%最高

近3年數據顯示，中壢、新竹站雨水pH值平均一直是最低，且有惡化情形；中壢站的雨水pH值從2015年的4.83、2016年4.77、去年則為4.79，數字上上下下，但新竹站雨水pH值2015年為4.95、2016年4.86、去年更降至4.73，首度超越中壢，成為全台雨水最酸的地區。

去年7月和12月底，新北板橋地區分別測得雨水pH值達3.1、3.67，相當於檸檬汁的酸度。去年全台酸雨發生率是35％，但北部各測站發生率仍超過5成，其中新竹85％最高，中壢71％居次，總體而言，去年較前一年度整體酸雨發生率更為上升。

酸雨區域有逐年減少

環保署空保處長蔡鴻德解釋，去年降雨集中於東北季風期間，受境外汙染傳輸影響，致使酸雨機率變高；新竹站測站坐落地點沒有風場，加上國道3號的移動汙染源來源及境外汙染源的影響，導致酸雨情況有惡化；板橋降下酸雨則是少數特例，主因在雨量太少，瞬間累積酸度飆高。

蔡鴻德說，從2015年至今，每年1～3月份的雨水酸化現象觀察，酸雨區域有逐年減少的趨勢，台北、鞍部、宜蘭、中壢、新竹5測站，雨水pH值平均由4.8上升至5.4，並非全然沒有改善，且未來升格成環資部與氣象局進行資訊整合後，不排除讓空汙預報結合氣象降雨資訊，增加酸雨訊息。

(中國時報)