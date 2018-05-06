監測卻無解方 環團批政府沉睡

2018年05月06日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

桃園中壢、新竹等地區居民長期受酸雨之苦，環保署雖每年調查，卻未提具體解方，環團批評「這個政府都在睡覺嗎？」認為監測失去意義。醫師也警醒，長期接觸酸雨恐造成過敏，導致刺激性皮膚炎，甚至引發禿頭，不可不慎。

依據桃園市環保局空氣汙染防制監測網資料指出，一般雨水酸鹼值約在5，番茄汁酸鹼值略大於4，醋酸鹼值為3。桃園中壢、新竹地區長期降下酸鹼值低於5的酸雨，有時酸度已經接近番茄汁，新北板橋酸鹼值3.1的酸雨，更如同降下醋或是檸檬汁。

「只描述事實，沒有從根本原因去探討預防，講這個有什麼意義」，彰化基督教醫院婦產科醫師葉光芃批評，環保署只點出酸雨現象，卻沒有提醒對人體甚至動植物的危害，如何防範以及降低汙染，監測失去意義。

葉光芃認為，酸雨成因包含境內與境外汙染源，那境內外的比例分別是多少？該如何降低？不能只點出酸雨的事實，而是要進一步提醒民眾怎樣預防、怎樣改善，「政府是都在睡覺嗎？」

台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣說，由於環團沒有掌握酸雨的細部資料，也不具有分析酸雨的專業，對於官方提出的數據與看法，有時很難加以反駁，但環保署有數據，是不是該提出對策，例如疏散國道3號的交通？政府更應該訂定目標，幾年後數值要獲得怎樣程度的改善，用KPI去檢視。

開業皮膚科醫師趙昭明指出，酸雨不只有酸性，還帶有空氣汙染物等化學刺激，如果長期接觸，恐怕會對皮膚造成搔癢、敏感等，頭皮的毛囊因此遭到損害，進而出現掉髮、漸禿的狀況。

趙昭明提醒，民眾應該撐傘、穿雨衣等，盡量避免淋到酸雨，但如果不得已接觸，也應該在最短的時間內，用清水清潔乾淨，千萬不能等自然風乾，讓汙染物質留在皮膚上，對皮膚造成刺激。

(中國時報)