活化胚胎激素 人工生殖助孕

2018年05月06日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

我國不孕症盛行率達15％，人工生殖的成功率又僅4成，失敗主因之一是「胚胎著床失敗」；過去已有報告指出，「輕刮子宮」能提升1.6倍生殖成功率，北榮和台大合作進一步找出機轉，發現「輕刮子宮」骨髓間質幹細胞會修復傷口，並大量分泌能「活化胚胎」的激素，進而大幅提升著床率，研究現正申請臨床試驗，希望未來能有新藥問世，助不孕夫妻一圓生子夢。

北榮曾於2013年在美國生殖醫學會發表報告指出，「子宮輕刮術」能使人工生殖成功率上升1.6倍，但背後原因尚不明；在北榮、台大合作下，透過小鼠動物實驗，證實輕刮子宮有助提升胚胎著床率，同時找出背後機轉原因，昨日發表成果。

研究計畫主持人之一、北榮婦產部不孕症科主任李新揚解釋，無論是試管嬰兒還是自然受孕，「胚胎著床」都是能否懷孕的最關鍵因素；面對不孕症夫妻，從打排卵針、取卵、精卵結合後移至子宮腔，這些步驟都不困難，但最終仍只有4成能成功懷孕，就是因為胚胎沒有順利著床。

研究發現，透過輕刮子宮來製造出一些細微傷口，可吸引骨髓的間質幹細胞前來協助修復，而該幹細胞同時會分泌大量激素，能幫助胚胎順利進入子宮內膜著床。李新揚說，2010年至今，北榮約有500多例不孕症個案接受子宮輕刮術，懷孕率明顯高於其他未接受子宮輕刮者。

李新揚說，這項研究在動物試驗中已證實有效，現正申請人體臨床試驗，方法是將取出骨髓間質幹細胞的分泌產物，或對曾成功生產的婦女，取出他們著床關鍵期的子宮內膜細胞，透過濃縮、轉製等方式，希望最後能以新藥的形式呈現，並讓不孕夫妻在人工生殖的特定階段中使用，盼能達到提升成功著床受孕的效果。

(中國時報)