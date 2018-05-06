幸運小鐵魚 拯救全球缺鐵問題

2018年05月06日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

研發「幸運小鐵魚」改善柬埔寨民眾嚴重貧血問題的Gavin Armstrong，5日在亞太社會企業高峰會演講表示，企業應負起社會責任，解決社會及環境問題，他推動「買1隻、捐1隻」計畫，民眾在網路購買1隻小鐵魚，公司就捐1隻給需要的家庭，希望2020年完成捐出百萬隻小鐵魚給百萬個家庭的目標，解決全球缺鐵問題。

首屆亞太社會企業高峰會昨在台中文創園區開幕，活動為期2天，副總統陳建仁、行政院政務委員唐鳳及台中市長林佳龍等人均與會；首場主題演講由柬埔寨社會企業「幸運小鐵魚」（Lucky Iron Fish Enterprise）創辦人暨執行長Gavin Armstrong主講「幸運小鐵魚：改善生活的社會企業」，並與唐鳳對談。

加拿大生物醫學博士Gavin Armstrong研發「幸運小鐵魚」，改善柬埔寨民眾嚴重的貧血問題，是首位獲柯林頓獎的加拿大人，也獲得坎城國際創意節獎項、富比世30位30歲以下創業家獎。

他表示，人體缺鐵將影響兒童成長及婦女生育等健康問題，造成貧血常見原因是飲食缺乏鐵質，低收入戶家庭因無法購買營養食物、素食者飲食中缺乏肉等，都可能造成缺鐵。

他指出，「幸運小鐵魚」為世界帶來重大改變，只要把輔助治療缺鐵性貧血的烹飪添加物小鐵魚放在煮食中，就可讓一家人每天獲得所需鐵質，不會改變食物顏色、氣味及外觀，又能解決人體缺鐵問題。

Gavin Armstrong表示，開發中國家一個家庭的鐵劑補充劑，5年可能要花約600多美元，100人中只有32人會按時服用，1隻小鐵魚售價1.5美元，全家人可重複使用5年，與鐵質補充劑比較，更便宜且效果更好。

他說，「幸運小鐵魚」公司生產環境是永續模式，不但與很多救援團體合作，更盡量把機會在地化，雇用敘利亞難民及柬埔寨身心障礙者，讓他們能做更多事，並吃到更有營養的食物，希望為社會帶來深遠影響。

(中國時報)