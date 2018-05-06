瘋世足 赴俄旅遊急速加溫

2018年05月06日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

今年世界盃足球賽在俄羅斯開踢，台灣球迷已掀起一股赴俄旅遊熱潮。左圖為俄羅斯滴血救世主教堂，上圖則為聖彼得堡夏宮。（創新旅遊社提供）

2018世界盃足球賽將於6月14日起在俄羅斯舉行，為期1個月的賽事場地，分布莫斯科、聖彼得堡等11個城市。在近年航線、航班增加，以及訂房網站更多元的催化下，出國看世足不再是難事，台灣球迷已掀起一股赴俄旅遊熱潮。

先搶票 再規畫行程

世界盃足球賽已是全球最盛大的體育賽事，台灣球迷大多會到酒吧，或在家與親友一起觀看，但隨著自由行風氣漸盛，讓球迷支持世足的方式有了變化。俄羅斯世足賽去年底開始分2階段在網上售票，且憑門票入境俄羅斯可以免簽證，在台灣也掀起搶票熱，尤其熱門的冠軍戰門票更是競爭激烈，大多球迷都是亂槍打鳥，先搶票再規畫行程。

資深球迷謝先生表示，自己從日韓世足賽開始看球，至今已16年，去年搶到2張俄羅斯世足賽四強賽門票，決定請假2個禮拜，帶老婆到莫斯科與聖彼得堡看球，一圓夢想，夫妻倆的機票、門票、住宿，花了20多萬元。

航班多 轉機也方便

他說，俄羅斯位置相對較近，轉機10個小時就到，不像前兩屆巴西、南非這麼遠，因此今年特別能感受到國內球迷躍躍欲試，自己參加的群組裡，估計就有百人要到現場看球。

奇旺足球教室教練陳君翊觀察，上屆巴西世足賽，主辦國是足球重鎮，對球迷相當有吸引力，不過去巴西比較麻煩，因此會朝聖的幾乎都是忠實球迷；這次去俄羅斯看世足賽的民眾，除了忠實球迷，還有一部分是沒那麼瘋足球，但想體驗現場氣氛、順道觀光的旅客。

一房難求 動作要快

目前台灣飛往俄羅斯的航班選擇很多，國籍航空雖沒有直飛，但近年國際長程線航班增加，包括今年法航直飛巴黎，阿聯酋、土耳其航空增班，以前看似要轉機2次、不容易到達的地方，現在轉機1次就到，班機增加也意味著促銷變多，且訂房網站越趨多元，旅遊已是很普遍的民生消費。

鳳凰旅行社總經理陳慧真建議，前往俄羅斯的旅客，可經由南韓、香港、杜拜、曼谷、新加坡、大陸等國家轉機，但要注意轉機時間，是否有足夠時間銜接。她也提醒，今年6月的體壇盛事，肯定吸引全球球迷蜂擁而至，住宿最好及早預定；簽證方面，台灣只有約10家旅行社獲授權代辦，在當地可能會碰到臨檢，要隨時把護照帶在身上。

(中國時報)