治安差交通亂 當心被敲竹槓

2018年05月06日 04:10 中國時報 王思慧 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台灣球迷們除了朝聖世足賽外，要注意自身安全及當地物價，旅遊達人943表示，俄羅斯治安差，不要輕易相信主動導覽的人，可能會被勒索；還要注意交通，因為不守交通規則、酒駕的人較多。而有球迷說，主辦城市的住宿費、交通費已暴漲，提醒要去的民眾留意。

旅遊達人943說，俄羅斯治安較差，甚至聽說會有人假扮警察，說要檢查護照而不歸還，藉此刁難敲詐一筆錢；還有人假意要帶遊客吃美食，沒想到一進去是黑店，餐費被勒索昂貴金額，拒絕的話可能自身安全不保等，遊客一定要多點警覺心。

另外，俄羅斯英語不通，人民很冷漠，不像其他國家友善；當地交通較亂，車子常橫衝直撞，且晚間酒駕狀況嚴重；看到很激動的球迷盡量遠一點，避免被捲入鬥毆事件。

創新旅遊社董事長李奇嶽指出，若在俄羅斯發生意外，需要尋求協助，可跟「莫斯科台北經濟文化協調委員會」聯絡；當地也有「俄羅斯台灣商會」、僑胞組織等，若真的走投無路，還有大陸駐俄羅斯大使館可提供協助。

世足賽熱潮已讓當地物價、住宿費等上漲，資深球迷謝先生表示，有人去年就訂好三星級飯店，離市區火車車程要一小時，雙人房一晚1000新台幣，沒想到最近發現被飯店退掉訂單，且一晚雙人房變成快6000元；去年租車一天大概1000元，現在上漲變成1、2萬，波動很大，建議大家要先做好功課。

雖然俄羅斯不是台灣民眾首選旅遊國家，台灣一年只有幾萬人到俄羅斯觀光。但李奇嶽認為，這幾年因為盧布貶值，旅行費用降低，吸引愈來愈多民眾前往，且俄羅斯有特殊文化風情，在3月到10月是最多人去的時候。前兩年由於俄羅斯比歐洲航線便宜，也有較多人在俄羅斯轉機到歐洲旅遊。

東南亞旅行社歐美紐澳線協理林義祥表示，因為國際賽事導致當地飯店不好訂，交通費也昂貴，多數旅行社不會包裝，遊客自己要多加費心。

(中國時報)