不能捷足先登 台校搶陸生更難了

2018年05月06日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

學士班招陸生新舊時程比一比

今年國內學士班招陸生有重大變革！以往台灣大專校院招陸生時程早於大陸的分發系統，所以台校可以先錄取陸生；今年大陸決議，台灣招陸生要跟大陸同一時間分發，換句話說台校不再有優先錄取陸生的優勢；對此，有大學校長解讀以前是「超國民待遇」，今年起則是等同「國民待遇」。

大陸每年6月7～9日舉行高考，而在高考前一個月，台灣大專校院就會開始公告招收大陸學士生，並提早在大陸高考前半個月開始受理陸生報名，報名時間長達一個月。

由於官方政策規定，兩岸大專校院不得互相招生，很多陸生並不熟悉台灣校院，因此台灣校院若能盡早受理陸生報名，會較有優勢；且從2011年起，陸方同意若學士陸生一旦被台灣校院錄取，陸校即不得錄取。這也是大陸對我「讓利」的項目之一。

不過這項優惠到去年已經有些許鬆動，江蘇片面於該省分發已經獲台校錄取的陸生，等於陸生錄取校院兩岸「鬧雙包」。今年陸方更進一步要求「台灣校院不得優先錄取所有8省市陸生」，即兩岸大學可同時錄取陸生，由陸生自行決定就讀學校。

據了解，由於陸方要求台灣招陸生要跟大陸同一時間分發，即台灣學校不再有優先錄取的優勢，也限縮了我方錄取陸生的作業時間；最後經過力爭，陸方同意讓台灣招收學士陸生可同時報名與選填志願，並將截止時間從7月上旬延到7月中旬。

此外，也因為陸方不再讓台校優先錄取，2013年起台灣採用的「預分發」制度將無用武之地。「預分發」即「兩階段分發」，先公布正取、備取名單，接著給幾天時間讓有意就讀的考生上網登記，再公布正式榜單，以免考生錄取了卻不來讀；有大學校長表示，沒有預分發之後，會產生很大衝擊：「招陸生第3年開始有預分發，有退掉的名額，後面備取馬上補上來；現在就沒有這樣的空間。」

至於為何大陸會有這樣的改變，陸生聯招會綜合業務組組長陳順智表示，大陸可來台的8個省市，大約都在6月下旬公布成績，為了因應大陸改變時程，今年陸生來台申請學士班，報名跟填志願一起，對考生來說作業時間反而變長。「因為有了成績才能填志願，去年陸生選志願只有4天時間可以考慮；今年延長到10天，可以考慮更久。」

(中國時報)