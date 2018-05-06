攬客吸金 普丁豪擲132億美元

2018年05月06日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

20年前的1998年法國世足賽，電視轉播觀眾人數首次達到40億人次，開始超越奧運會，此後世足賽即躍居全球最受歡迎的運動。最大的獲利者除了國際足球總會（FIFA）外，為期1個月的賽期都能帶給主辦國可觀的經濟效益，難怪足球強國紛紛搶辦世足賽。

以1998年為例，主辦世足賽加上擊敗巴西奪得首座世足冠軍，為法國帶來1.2％的經濟成長率。2002年日韓合辦世足賽，南韓勇奪第4名，當年的經濟成長率竟高達7％，創下1998年亞洲金融風暴後的高峰。

2006年世足賽移師德國，儘管德國只拿下季軍，且本身已是成熟穩定的經濟體，仍然帶動了0.5％的成長率。2010年全球金融海嘯結束不久，首次在非洲開踢的世足賽則為南非貢獻了0.82％的GDP。至於2014年巴西世足賽，估算帶來135億美元的經濟效益；若非巴西在準決賽崩盤，落居第4，應該不只如此。

本屆世足賽，好大喜功的普丁政府已投入132億美元籌辦，包括整建新球場、改善交通與公共設施等。為吸引球迷與全球目光，又祭出多項措施。如開賽前10天起至閉幕後10天，外國旅客可免簽證入境，球迷憑門票亦可享受免費地面交通運輸服務，往返於各比賽城市觀賽，搭火車或巴士都免費，預估可大大刺激外國人入境觀光的意願，對於提振經濟很有幫助。

此外，世足賽和奧運都能扮演和平天使的角色，尤其為了世足賽，敵對勢力亦可暫時放下武器。如3度率領象牙海岸進軍世足賽的名將德羅巴，曾經成功調停該國內戰，甚至把國內比賽安排在北部叛軍的勢力範圍內而傳為佳話。

本屆世足賽東道主俄羅斯為了敘利亞內戰，正與西方國家發生衝突；距離世足賽開踢只剩兩個月，普丁能否巧妙運用手中象徵和平的橄欖枝來化解紛爭？全世界都在看。

(中國時報)