川普批陸寵壞了 促公平貿易

北京2018汽車展是今年業內最大銷售活動，一女子聚精會神拍攝新車，川普威脅要提高汽車在內的大陸商品關稅。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國高層代表團結束在北京的經貿談判返國，美國總統川普表示5日就會與代表團見面商討成果。但他又形容陸方被美陸貿易逆差「寵壞了」，預告美方將會採取一些行動。而針對美方代表開出的一長串要求，中共黨媒《人民日報》堅稱，陸方「絕不拿核心利益做交換」。

人民日報拒交換核心利益

川普4日表示，美方在談判中很友善，因為他十分尊敬大陸國家主席習近平，但強調需為美陸帶來公平貿易，並稱華府將會公布一些「了不得」的貿易協議。他又推文，形容陸方多年來被對美貿易的勝利（指美陸貿易逆差）「寵壞了」，所以很難改變。

白宮發表聲明說，美陸就平衡雙邊經濟關係，加強大陸對智慧財產權保護及大陸強制技術轉移等議題進行了「坦誠」磋商，對會談是否取得進展則不置可否。

據美媒4日披露，美方在談判前遞交了「八點方案」，要求陸方到2020年底將美陸貿易逆差減降2000億美元，及停止補貼《中國製造2025》高科技發展計畫的重點產業等。而據《南華早報》報導，陸方雖然答應進一步開放海南自由貿易區，擴大美國電影進口配額及削減美國汽車關稅，也向美方提出許多強硬條件。

中共黨媒《人民日報》5日發表評論文章稱，互利共贏，是陸美經貿合作的基石和前提。面對美方來勢洶洶的貿易保護主義攻勢，陸方堅決捍衛國家利益，絕不拿核心利益做交換，回絕美方漫天要價。

華府智庫認雙方分歧太大

美國之音中文網5日援引分析人士指出，這次美陸貿易談判基本上是「雞同鴨講」。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國商業與政治經濟研究項目主任甘思德（Scott Kennedy）說，「美國立場是中國必須變成真正的市場經濟，而中國則希望保全自己的國家資本主義模式」，雙方的分歧大得不能再大了。

甘思德認為，美陸目前已經進入了「貿易戰」，鑑於會談沒有達成實質進展，他預料未來數星期「貿易戰」有可能升級。

(中國時報)

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