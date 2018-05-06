陸從大戰略審視兩岸問題

2018年05月06日 04:10 中國時報 徐維遠 ／北京報導 ／北京報導

由前監察院長、外交部長錢復與前國安會祕書長蘇起領軍的台北論壇，近日赴大陸北京、南京等地參訪，與大陸重點智庫如中國社科院台研所、中國現代國際關係研究院座談，也拜會國台辦主任劉結一。據了解，此行兩岸議題非主軸，而是對包含台海、朝鮮半島、陸日、陸印等大陸周邊情勢發展、陸美貿易衝突與管控及外交戰略形勢等評估交換意見。與會人士稱：「兩岸已是大陸戰略變化下的附帶問題」。

台北論壇一行包含錢復、蘇起、前駐美代表程建人、前海基會董事長洪奇昌、淡江大學陸研所副教授張五岳等人。相關人士表示，本次大陸接待規格比過往高，都是智庫或單位領導人親自接見。

2日該團拜會社科院台研所。據悉，相較副所長朱衛東談兩岸問題表述較「直接」，所長楊明杰大多從大陸戰略形勢出發。針對陸美貿易問題，大陸人士認為這是「紛爭而非戰爭」，雙方必會找到解決辦法。

訪團拜會的大陸智庫皆是重點單位，如隸屬外交系統的中國國際問題研究院，隸屬國安系統的中國現代國際關係研究院，以及較為神祕、屬軍方系統的中國國際戰略研究基金會等單位，最後還拜會國台辦，主任劉結一也親自接見。

據了解，大陸人士與交流團座談時，針對19大以來西方對大陸的認知、方案到執行，對大陸產生如何影響有所討論；短短幾個月以來，陸日、陸印及陸朝局勢之間發生根本性變革，可視為大陸在戰略上採「預防性介入」。

大陸人士分析，美國總統川普已為期中選舉和第二任總統選舉著手布局，因而開始對陸展開新一步的制約行動，如川普禁止美國廠商向大陸電信大廠中興通訊供應晶片，是否強烈針對「中國製造2025」；或習近平說的2050「全面建成社會主義現代化強國」？無論如何，以美國為首的西方集團已對大陸有高度戒心並感到戰略威脅，大陸需有效應對。

(中國時報)