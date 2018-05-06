美打台灣牌 戴秉國指獨派錯判

2018年05月06日 04:10 中國時報 羅印冲 ／綜合報導 ／綜合報導

曾擔任分管外事國務委員的大陸全國台灣研究會長戴秉國5日指出，最近少數激進台獨分子活動猖獗，言行十分危險，必須受到嚴厲譴責。

戴秉國這番表態，被認為是針對近期頻頻發表台獨言論的行政院長賴清德。同時他還提到，西方不願意看到中國統一與強大，加大所謂的「以台制華（陸）」力度，向台獨勢力發出錯誤訊號。

戴秉國昨出席在武漢舉行的首屆「國家統一與民族復興」研討會時表示，自民進黨重新執政後，由於其拒不承認、接受兩岸同屬一個中國，破壞九二共識這一共同政治基礎，還推動所謂去中國化、漸進台獨，台獨勢力不斷興風作浪，甚至企圖以所謂公投方式挑戰國家主權與領土完整。

同時，國際干擾因素明顯增多，特別是有關國家插手台灣問題、干涉中國內政的氣焰趨於囂張；當前和今後一個時期台海形勢更加複雜嚴峻。

針對當前兩岸局勢，戴秉國提出四點看法：

一，堅決反對與遏制形形色色的台獨分裂勢力與活動，切實捍衛國家主權與領土完整。將以堅定的信念和更加有力的措施來維護中國領土與主權的完整。

二，堅定走兩岸關係和平發展道路，積極推進祖國和平統一進程。不久前有關部門聯合推出惠台31條，就是大陸在這方面努力的又一個註腳。

三，密切關注影響中國統一與民族復興的外部因素，防止外部勢力損害中華民族整體利益。西方不願意看到中國統一與強大，加大所謂「以台制華（陸）」的力度，特別是最近美國推出相關涉台法律，一再向台獨分裂勢力發出錯誤的訊號。

四，大力為國家統一與民族復興營造穩定環境，積蓄力量，創造條件。大陸要以更多的細心、耐心和恆心逐步接近並最終完成這一目標。

(中國時報)