和平曙光出現 韓媒爆料！盼陸助朝無核化 美擬撤薩德

2018年05月06日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓去年3月正式展開部署美國的「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統，引起大陸抗議與制裁。如今朝鮮半島出現和平曙光，南韓媒體5日報導，美國考慮撤走薩德，以換取大陸協助促成與北韓達成無核化協議。目前正在美國訪問的南韓國家安保室長鄭義溶預料也會與華府官員磋商相關事宜。

《韓國時報》引述消息人士稱，美國和大陸正商討北韓無核化之後的和平路線圖，「從南韓撤走薩德系統正是路線圖的一部分」，且「華盛頓清楚知道，如果沒有中國的協助，就不可能與北韓達成協議，中國則要求美國從南韓撤走薩德系統」。

傳將削減駐韓美軍

另一名消息人士也表示，大陸將薩德問題視為解決朝核問題的談判籌碼，「中方與美方談判的首要任務就是將薩德移走，接下來就是讓美國從南韓撤軍，但中方也知道，這項要求不切實際，美方絕不會接受」。因此，美方可能削減駐韓軍力數量，以滿足大陸的要求。不過，南韓總統府（青瓦台）否認陸美雙方對這些問題有過任何談判。

美國在南韓部署薩德系統後，引起大陸強烈抗議。雖然美國稱該系統僅用以摧毀北韓發射的飛彈，但大陸認為美國是要暗地監視大陸領空。此後大陸祭出「限韓令」，重創南韓觀光、娛樂和化妝品等產業。

南韓外長康京和因而在去年10月底提出「三不」聲明：不加入美國反導體系、不發展韓美日安保聯盟、不考慮追加部署薩德，以安撫陸方。

川金會可能在星舉行

《紐約時報》日前報導，川普總統已下令國防部設法縮減駐韓美軍的數量，但五角大廈與青瓦台皆否認上述說法。川普4日也在白宮表示，他與北韓領導人金正恩會面時，不會討論美國是否撤離駐韓美軍的問題。

川普與北韓領導人金正恩的「世紀峰會」正緊鑼密鼓地籌備。川普4日宣稱，「川金會」的日期與地點已經確定，很快就會對外公布。

他先前曾透過推特暗示，峰會可能在板門店舉行，不過青瓦台官員表示，目前尚未接到美方相關通知。

南韓《朝鮮日報》5日則引述華盛頓外交消息人士報導，由於川普將於6月8至9日前往加拿大參加G7峰會，美朝峰會很可能於6月第3周在新加坡舉行。

(中國時報)