緊鑼密鼓 文川會22日登場

2018年05月06日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮當局與南韓青瓦台（總統府）4日和5日先後宣布，美總統川普與南韓總統文在寅將於22日在白宮會談，雙方將延續上月27日兩韓峰會後有關朝鮮半島情勢發展的緊密合作，且將商討川普與北韓領導人金正恩即將舉行的「川金」峰會。

白宮的聲明指出：「美國與南韓領導人第3次峰會確認，兩國結盟關係歷久彌堅，且雙方邦誼深厚。兩造將持續4月27日兩韓峰會以來有關朝鮮半島各項發展的密切合作，也將討論川普總統即將與北韓領導人金正恩舉行的會談。」

青瓦台的聲明則表示，文在寅此次是應川普邀請訪美。雙方過去已曾3度會談，分別是文在寅去年6月訪美、川普去年11月訪南韓，以及去年9月22日兩人藉出席聯合國大會之際進行會面。

對於南韓總統文在寅當前肩負的重大使命，美國《紐約時報》刊登評論，題為「前任們都失敗了，文在寅能與北韓獲致和平嗎？」文中指出，文在寅以自己的政治事業為賭注，期能居間促成美國和北韓兩個難以捉摸的領導人達成協議。美國是南韓的保護者，而北韓是南韓長期的死敵，文在寅強烈期望能夠不重蹈前人覆轍。

紐時稱，文參與過2007年的兩韓上屆峰會相關規畫工作，顯然從那次失敗的行動裡，獲取了一些教訓。其中一個教訓是，只要美國在核武方面與北韓僵持不下，那麼慷慨地提供北韓援助，以求推進兩韓關係，將不會有成功的機會。

另一個教訓則是，任何與北韓的協議都必須依南韓和美國總統的要求儘早落實。如此才能確保協議不會像過去一樣，隨首爾和華府政府交替和政治意識形態轉變而夭折。

(中國時報)