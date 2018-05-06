時區同步 再闢兩韓空中走廊

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中國時報
／綜合報導

兩韓「文金會」後雙方持續以各種具體行動來改善關係，聯合國「國際民航組織」（ICAO）4日表示，北韓正請求ICAO批准，開放一條通往南韓的空中走廊。另外，北韓於5日零時起正式將「平壤時間」調快30分鐘，讓南北韓採用相同的標準時區。

ICAO表示，北韓已於今年2月向位在泰國曼谷的ICAO區域分處遞交申請，希望在平壤與南韓的仁川之間建立一條新的「空中交通服務」走廊，開通兩韓民航航線。而總部位於加拿大蒙特婁的ICAO聲稱，已將這項提案傳遞給南韓的民航當局，並告訴南韓「ICAO願意促進和支持進一步討論」。南韓民航部門已表明，支持開通兩韓航線。

下周，ICAO將會派遣由該組織的亞太區主席與空中航行局局長率領的聯合代表團前往北韓，進一步討論這項提案和「其他航空與安全事項」。航線一旦開通，將成為兩韓關係史上一座里程碑。

北韓目前只有一家國營的航空公司「高麗航空」，而且只固定直飛中國大陸與俄羅斯，另有不定期包機往返泰國與日本。

除了申請兩韓空中走廊，北韓也將時區調回與南韓一樣的時區（UTC+9）。

2015年，北韓宣稱要清算日本昔日殖民罪行，不再延用日本加諸的時區，將標準時間撥慢半小時，從而與南韓時間差了半小時。如今為了兩韓同步，平壤時間4日晚間11點半時調快30分鐘，成為5日零時，自此正式改回與南韓一致的時區。

(中國時報)

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