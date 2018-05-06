撇校園慘案 川普力挺擁槍

2018年05月06日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普4日出席全國步槍協會（NRA）在德州達拉斯的年會並且發表演說，誓言只要他當美國總統一天，就會捍衛美國人的擁槍權。這是川普2016年競選總統以來，第3次對NRA年會致辭，也是今年2月14日佛州帕克蘭（Parkland）高中發生槍擊慘案之後，首次參加NRA年會。

從川普盛讚NRA是偉大的愛國組織，以及誓言捍衛憲法第二修正案（人民有擁槍與攜槍權）來看，可見他之前因為輿論壓力，刻意與NRA保持距離並且支持加強槍管的立場只是「虛晃一招」。

這次在NRA年會上，川普不僅再度向NRA示好，爭取NRA轄下500萬會員在今年期中選舉投票支持共和黨，也把前幾個月不屈不撓發動罷課與遊行、誓言為死去同學討個說法的高中生拋在腦後。

川普在演講中稱，只要他任美國總統，將會堅決保護美國憲法第二修正案，為人民擁槍與攜槍的權利不受侵害而努力。他還強調，支持擁槍是為了自由，因為美國人要「生得自由，死得自由」。

自2月14日佛州帕克蘭市高中槍擊案奪走17條人命後，美國輿論激烈辯論憲法第二修正案的存廢。而槍擊案倖存者也多次發起全國性反槍示威活動，並嗆聲將用選票趕走擁護槍枝的「槍棍政客」。

川普一度在輿論壓力下，與NRA保持距離，並建議提高購槍年齡與加強背景檢查，但這次在NRA年會上，隻字不提槍管。反而笑言，若美國邁出槍管這一步，那麼所有貨車和卡車也最好被禁止，因為瘋狂的恐怖分子已把貨車和卡車當成了一種「新型武器」。

除此之外，川普也沒有忘記催票，他呼籲所有支持擁槍的選民們，在2018年的期中選舉投共和黨一票。

(中國時報)