撇校園慘案 川普力挺擁槍

美國總統川普4日前往德州達拉斯參加「全國步槍協會」年會並致詞，力挺擁槍權以及憲法第二修正案。場外反槍人士高舉標語抗議，由於天公不作美，抗議人數並不多。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普4日出席全國步槍協會（NRA）在德州達拉斯的年會並且發表演說，誓言只要他當美國總統一天，就會捍衛美國人的擁槍權。這是川普2016年競選總統以來，第3次對NRA年會致辭，也是今年2月14日佛州帕克蘭（Parkland）高中發生槍擊慘案之後，首次參加NRA年會。

從川普盛讚NRA是偉大的愛國組織，以及誓言捍衛憲法第二修正案（人民有擁槍與攜槍權）來看，可見他之前因為輿論壓力，刻意與NRA保持距離並且支持加強槍管的立場只是「虛晃一招」。

這次在NRA年會上，川普不僅再度向NRA示好，爭取NRA轄下500萬會員在今年期中選舉投票支持共和黨，也把前幾個月不屈不撓發動罷課與遊行、誓言為死去同學討個說法的高中生拋在腦後。

川普在演講中稱，只要他任美國總統，將會堅決保護美國憲法第二修正案，為人民擁槍與攜槍的權利不受侵害而努力。他還強調，支持擁槍是為了自由，因為美國人要「生得自由，死得自由」。

自2月14日佛州帕克蘭市高中槍擊案奪走17條人命後，美國輿論激烈辯論憲法第二修正案的存廢。而槍擊案倖存者也多次發起全國性反槍示威活動，並嗆聲將用選票趕走擁護槍枝的「槍棍政客」。

川普一度在輿論壓力下，與NRA保持距離，並建議提高購槍年齡與加強背景檢查，但這次在NRA年會上，隻字不提槍管。反而笑言，若美國邁出槍管這一步，那麼所有貨車和卡車也最好被禁止，因為瘋狂的恐怖分子已把貨車和卡車當成了一種「新型武器」。

除此之外，川普也沒有忘記催票，他呼籲所有支持擁槍的選民們，在2018年的期中選舉投共和黨一票。

(中國時報)

時區同步 再闢兩韓空中走廊 封口費門續燒 川普斥別再提

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。