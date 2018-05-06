封口費門續燒 川普斥別再提

2018年05月06日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普日前被迫承認曾經支付封口費給A片女星「暴風女」丹妮爾絲（Stormy Daniels）。儘管川普強調，該筆支出「未使用競選經費」、與競選無關，但他還是可能觸法。面對「封口費門」越演越烈，川4日忍不住動怒，要求各方不要再提這些「垃圾」。

川普4日向記者表示：「這個國家發展很順利，但是一再提出這些垃圾（crap），一直有獵巫行為…你們（記者）就只想報導這種事」。他還說，「實際上每件事都說錯了，不然就是媒體報導錯誤…魯迪（指他的新任律師朱利安尼）很棒，但他才剛接手，還不是很熟悉每件事的來龍去脈。他昨天才開始接手，他很快就能弄清事實。」

川普的新任律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）2日爆料，川普已透過分期付款的方式，將付給「暴風女」丹妮爾斯的13萬美元封口費還給代墊這筆款項的私人律師柯恩，川普也承諾會澄清「非常簡單」的內情。不過，今年4月初川普才斬釘截鐵表示，自己對這筆封口費毫不知情、不知道柯恩為何要付錢給丹妮爾斯、也不清楚錢從哪來；然而到了4月底，他又首度承認，柯恩代表他處理與丹妮爾斯相關的1項「交易」。

柯恩在2016年美國總統大選前，支付封口費給丹妮爾斯，要求她對2006年與川普的婚外情保密。朱利安尼暗示，當初柯恩在大選前數周付封口費給丹妮爾斯，是為了避免她抖出兩人的婚外情，阻擋川普的勝選之路。若他所言屬實，川普可能違反選舉法。川普則指是朱利安尼口誤。

(中國時報)