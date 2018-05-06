封口費門續燒 川普斥別再提

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普日前被迫承認曾經支付封口費給A片女星「暴風女」丹妮爾絲（Stormy Daniels）。儘管川普強調，該筆支出「未使用競選經費」、與競選無關，但他還是可能觸法。面對「封口費門」越演越烈，川4日忍不住動怒，要求各方不要再提這些「垃圾」。

川普4日向記者表示：「這個國家發展很順利，但是一再提出這些垃圾（crap），一直有獵巫行為…你們（記者）就只想報導這種事」。他還說，「實際上每件事都說錯了，不然就是媒體報導錯誤…魯迪（指他的新任律師朱利安尼）很棒，但他才剛接手，還不是很熟悉每件事的來龍去脈。他昨天才開始接手，他很快就能弄清事實。」

川普的新任律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）2日爆料，川普已透過分期付款的方式，將付給「暴風女」丹妮爾斯的13萬美元封口費還給代墊這筆款項的私人律師柯恩，川普也承諾會澄清「非常簡單」的內情。不過，今年4月初川普才斬釘截鐵表示，自己對這筆封口費毫不知情、不知道柯恩為何要付錢給丹妮爾斯、也不清楚錢從哪來；然而到了4月底，他又首度承認，柯恩代表他處理與丹妮爾斯相關的1項「交易」。

柯恩在2016年美國總統大選前，支付封口費給丹妮爾斯，要求她對2006年與川普的婚外情保密。朱利安尼暗示，當初柯恩在大選前數周付封口費給丹妮爾斯，是為了避免她抖出兩人的婚外情，阻擋川普的勝選之路。若他所言屬實，川普可能違反選舉法。川普則指是朱利安尼口誤。

(中國時報)

撇校園慘案 川普力挺擁槍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。