共軍殲-20列裝 F-35非買不可

2018年05月06日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

F-35B戰機。（摘自網路）

大陸五代戰機殲-20正式列裝空軍作戰部隊，也加速我採購美F-35B戰機需求。軍事專家認為，短期內雖然可靠F-16V性能提升撐一段，但放眼10年後一定要取得F-35，否則兩岸空中戰力將失衡。

能垂直降落 空軍力爭

F-35B具短場起飛、垂直降落性能，很符合台灣需求，是空軍一直爭取的目標。但一架要價1億2、3千萬美金，加上後勤保養，恐非台灣負擔得起，美前防長培利就曾直言，台灣不需要。

國政基金會研究員揭仲說，大陸殲20開始量產服役，機隊正大幅更新，反觀我們自己機隊都20幾年，儘管F-16性能提升在進行，但頂多撐10年、15年，之後勢必得面對下一代戰機需求，看來看去也只剩F-35可選。

揭仲指出，兩岸一旦臨戰，台灣機場跑道是首波打擊對象，台灣真需要能垂直起降的F-35B，否則跑道一旦中斷，在高強度作戰節奏中會形成嚴重戰力空隙，甚至防空作戰能力中斷，不堪設想。

跑道被炸 仍保有戰力

揭仲說，從大陸演訓發現，其彈道飛彈精準度越來越好，且並非把整條跑道炸毀，而是隔一定距離炸幾個洞，這些從西方衛星照片都可看到。

「現在也許還用不上F-35，但未來10年、15年後怎辦？」揭仲強調，我們必須想像15年後大陸兵力會成長到什麼程度？

《亞太防務》總編輯鄭繼文認為，當老共飛彈鋪天蓋地飛來，我們的空軍基地很容易被壓制，F-35B幾乎是唯一解答。何況，過去漢光演習就曾演練將直升機部署在公園、學校，因此即使空軍基地被壓制，理論上F-35B也可效法部署以保戰力。

價格昂貴 可能養不起

鄭繼文說，過去曾傳出我國要買F-18、F-15，雖然戰力不錯，但都是第三代，零配件遲早斷料，光從後勤角度看，F-35也是唯一選擇。

綠委羅致政說，只要優於現有裝備我方都應爭取，儘管F-35很貴，但我們並不需要一口氣汰換現有機隊，可逐年汰換，並動用「特別預算」；藍委馬文君直言，除戰機本身貴，也要考量養不養得起？「北韓為了發展飛彈讓全民餓肚子，我們可不可能接受這樣的生活？」

(中國時報)