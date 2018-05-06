爭取F-35 至少再等10年

2018年05月06日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

F-35戰機性能優異，不僅我國需要，美盟國也在排隊，何況美軍本身尚未全面換裝。專家認為，以現在生產線，至少要10年以上才輪到我們，但既然評估後確定必要，現在就應盡早提出軍購需求。

「如看美陸目前交往態度，我們說不定可提前獲得」，鄭繼文說，川普提出「印太戰略」意圖很明顯，美陸往後磨合也還有變數，美國想趁大陸剛崛起前提早對付，因此很可能成為台灣提早獲得F-35的契機，「但所謂提早，至少也要10年後。」

鄭繼文表示，現階段，美若宣布軍售我F-35，可能會踩到大陸紅線，但美陸關係發展是變動性，這時的紅線不一定是未來紅線，也許以後老共技術更精進，可大量生產匿蹤戰機，就不會把F-35放在眼裡，那時也就可能不會很在意F-35。

揭仲說，美對台軍售傷害大陸利益，大陸不會為單一軍售案跟美翻臉，雖然潛艦、F-35一定是全力阻止的目標，也會造成雙方關係動盪，但美國若執意要賣，大陸一定也會從其他地方向美國要求補償。

國防部長嚴德發上月立院備詢指出，我方已向美提出購買F-35需求，但隨即改口。揭仲表示，台美很多軍事交流會議，我方應是已在會議上提出需求，但還沒正式提報價需求信函（LOR），「不過，不久後就應會提LOR。」

「當初爭取F-16也等了快20年，政府在這時間點大聲提需求，是合理的。」

羅致政說，根據中美《八一七公報》，美國對台軍售問題做出明確承諾，中國一定會作文章。但要不要賣，主導權還在美國，美國主要考量仍是自己國家利益，及如何看待台美關係。馬文君說，F-35很可能是危險的紅線，大陸絕不希望我們獲得。

(中國時報)