具聯網作戰 一架抵多架F-16

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中國時報
／台北報導

F-35除可短場起飛、垂直起降，更具備強大隱形匿蹤及聯網作戰系統（Link），後兩項同樣是我空軍夢寐以求的先進技術，若取得，會對空軍形成重大軍事變革。

揭仲解釋，F-35好比一個空中的防空作戰指揮中心，它具備某種程度的電戰能力與訊息處理能力。飛行員一進駕駛艙，就好比進入防空作戰指揮中心，只要啟動系統，就能看到區域範圍內我軍雷達陣地、友機位置、敵機位置、敵人防空陣地位置。

揭仲說，一架F-35能看到的空間，相當好幾架F-16的總和，且可直接分享空中友機，不需透過地面指揮中心。他舉例，四架F-35出去，只要其中一架開雷達，並把戰場訊息傳給其他三架，由其他三架去攻擊，而另外三架F-35因沒開啟雷達，本身又是匿蹤，很難被敵軍偵測。

揭仲指出，大陸也在研發類似美軍聯網作戰的「一體化聯合作戰」，雖然現在很多武器系統是舊的，整合不進網狀化作戰，但解放軍大量更新水面艦隊跟空中兵力，要把舊系統淘汰，將新設計整合進一體化作戰，15年後自然非吳下阿蒙。「以後面對的共軍，所有載台都是新世代，基本都具備聯網作戰能力。如果我們還是目前狀況，現仍保有的初階聯網作戰優勢就會喪失。」

鄭繼文說，若買到F-35，其實是相當引進一套系統，這是很重要的技術變革，但也是變數。「聯網作戰部分美國會賣給我們多少？這是要與美國談的重點，如只給空機，戰力就打了折扣。」

鄭繼文直言，如果美國肯給我們趨近完整的聯網作戰系統，將會形成重大軍事變革，但美軍一定會有所保留，畢竟我們不是建交國，也不是盟國，況且這對美軍來說是相當機敏的東西，包含戰法、戰術電腦法。

(中國時報)

爭取F-35 至少再等10年 大陸飛彈籠罩全台 買太少架也是…

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