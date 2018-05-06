殲-20、蘇-35 可能加入繞台

2018年05月06日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸空軍殲-20。（新華社資料照）

大陸空軍日前出動轟-6K等多型多架戰機繞飛台灣。大陸軍事專家接受央視採訪表示，空軍「繞島巡航」已常態化，體現空軍在訊息化背景下，成體系執行作戰任務能力。空軍能執行「繞島巡航」機型眾多，未來殲-20、蘇-35等機型都可能加入「繞島巡航」隊伍，其中殲-20是大陸研製的第五代戰機，具隱形功能。

4月26日上午，大陸空軍多型殲擊機、預警機、偵察機和轟-6K戰機從多個機場起飛，成體系開展海上方向實戰化軍事訓練，飛越宮古和巴士海峽實施「繞島巡航」訓練課題。

大陸軍事專家王明志指出，4月19日和26日大陸空軍兩次繞台，是空軍「繞島巡航」的2個階段，這反映大陸空軍近期在海上方向的實戰化訓練，是著重圍繞當前形勢採取針對性措施。此外，連續組織多型戰機繞飛台灣，體現空軍在訊息化背景下，成體系連續出動執行遠海作戰任務的能力。

王明志表示，如今大陸空軍可在台灣東側形成一個強有力的空中作戰體系，能根據需要靈活選擇前去的路線，有力震懾台獨分子。

大陸軍事專家杜文龍說，如今大陸空軍「繞島巡航」已常態化，可隨時出動。「繞島巡航」體現中共空軍體系化作戰能力、地空保障能力和隨時能戰的能力，同時也檢驗新機型作戰能力。大陸空軍執行「繞島巡航」的機型眾多，未來殲-20、蘇-35等機型都可能加入。

今年2月9日，殲-20開始列裝大陸空軍作戰部隊。美戰略與國際研究中心（CSIS）曾評價，「殲-20隱形性與機動性都獲得極大提高，它有潛力完成大陸空軍以前無法完成的空戰任務，整體提升大陸空軍實力。」

(中國時報)