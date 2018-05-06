高手雲集 碧潭龍舟賽生死鬥

「2018亞洲龍舟錦標賽暨碧潭國際龍舟公開賽」5日在碧潭風景區舉行開幕式，賽前市長朱立倫（右）、大會會長陳明雄（左）及多位與會貴賓進行祭江、點睛儀式。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

龍舟競賽於2010年已被亞洲運動會列為正式比賽項目，為迎接今年8月印尼雅加達亞運會，新北市政府與中華民國輕艇協會舉辦「2018亞洲龍舟錦標賽暨碧潭國際龍舟公開賽」，5日在碧潭風景區舉行開幕式，並展開連續4天的激烈競賽，共11個國家的隊伍為爭取亞運參賽資格奮戰。

新北市長朱立倫5日上午受邀出席開幕式，由於有多國選手參賽，朱立倫輪流用英語、國語致詞，他說，亞洲龍舟錦標賽今年首度在新北舉行，歡迎各國選手蒞臨新北，本次賽事也是2018印尼雅加達亞運的重要指標，大家共同為選手喝采、為前進亞運努力，祝福比賽順利圓滿。

力拚划進雅加達亞運

中華民國輕艇協會理事長、也是本次賽事的大會會長陳明雄表示，本屆亞洲龍舟錦標賽計有日本、印尼、伊朗、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、印度、香港、澳門10支勁旅與我國好手同場競技，希望透過本次競賽活動，提供新北市龍舟運動愛好者參與國際性比賽的機會，並發展碧潭的觀光風貌，以運動賽事帶動地方觀光及文化休閒發展。

隨後朱立倫、陳明雄與多位與會貴賓進行祭江、點睛儀式，為龍舟點睛，祈祝賽事順利完成。

眾好手舉槳適應場地

5、6日進行的是「碧潭國際龍舟公開賽」部分，7、8日則是關係到印尼亞運參賽資格的「亞洲龍舟錦標賽」，包括印尼、緬甸及泰國等多國的國家代表隊為了熱身及適應場地，也報名了無關亞運參賽資格的碧潭公開賽，賽事從首日開始就精彩絕倫。

首日成績，長青組由地主隊新店碧潭龍舟隊奪冠；女子組及公開A組由印尼代表隊奪金；混合A組由緬甸隊拔得頭籌；公開B組及混合B組分由基隆市體育休閒推廣協會B組、浩奇實業有限公司奪冠。

(中國時報)

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