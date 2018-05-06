殉職消防員頭七 家屬悲慟

殉職消防員5日舉辦頭七法會，場外同袍默哀。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

敬鵬惡火5名消防員英勇殉職，5日舉辦頭七法會，由法鼓山師父帶頭誦經，家屬泛淚為離去的家人祈福，許多消防員、義消等也自主參與活動，市長鄭文燦低調出席，表示目前整件案子進入檢調調查階段，一定會釐清意外發生原因。

敬鵬工廠大火導致平鎮消防分隊小隊長李翰霖、埔心消防分隊小隊長游曜陽、山峰消防分隊隊員游博瑜、余佳昇、林伯庭5人不幸殉職，家屬悲慟親人離去，在法會上不斷低頭拭淚。場外也有來自各分隊的消防、義消人員，逾百人跟著雙手合十哀悼，低頭為逝去同袍祈福，場面哀戚。

同袍拭淚場面哀戚

市長鄭文燦表示，事件發生迄今已經7天，哀傷尚未結束，這段時間也在做現場重建，務必要調查出火災發生原因及搶救過程，檢討工業廠房的複合性災害，釐清災害當下的風險及未知的情況，是不是應該要由消防員來承擔。

他說，市府及有關單位在做檢討報告時，應該要把責任釐清，往後消防弟兄在執行任務時，應把安全和救災當成首要原則，「英勇救災是消防員的天職，犧牲絕對不是消防員的宿命」，希望透過法會讓逝者安息，也能撫慰家人，讓所有消防弟兄夥伴一路好走。

呂宗郁傷勢漸穩定

敬鵬火警兩位倖存的消防員，重傷的平鎮消防分隊隊員林尉熙，仍在加護病房治療，意識尚未恢復；另一位呂宗郁仍在加護病房插管治療，傷勢漸趨穩定。

(中國時報)

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