林佳龍表揚695位模範母親

2018年05月06日 04:10 中國時報 馮惠宜 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍（左四）5日參加「花漾母親 心馨相映」活動，表揚全市695位模範母親。（陳世宗攝）

國民黨提名台中市參選人盧秀燕，5日母親節前夕舉辦「為母親做件好事」愛心園遊會，人氣爆棚的前總統馬英九簽名「KMT潮流T恤」分別拍出5萬及2萬元高價。台中市長林佳龍則參加「花漾母親 心馨相映」活動，表揚全市29區695位偉大的模範母親。

愛心園遊會募得上百萬

「為母親做件好事」愛心園遊會，今年邁入第17屆！5日在國立自然科學博物館西屯路入口廣埸舉行，活動高潮是名人二手物義賣；盧秀燕拿出馬英九簽名的KMT潮T，喊價熱絡，最後由集祥鋁業公司總經理吳俊達及TBC群健有線電視分別以2萬元及5萬元高價得標！

天后蔡依林提供義賣的名牌包、美國職棒大聯盟紅襪隊台灣球星林子偉簽名球衣、「台灣飛人」陳信安簽名籃球，激烈競標；愛心鑼部分，更有單位一口氣大手筆敲鑼捐助10萬元，經1個上午熱列競拍，共募集上百萬元愛心捐款。

市府謝謝媽媽無私奉獻

台中市模範母親表揚活動，市長林佳龍、社會局長呂建德和與會模範母親合影留念；會後社會局將合照製作成相片卡及光碟，寄送給模範母親作為紀念。還特別把家人們想對模範母親說的話剪輯成影片，於活動現場播放，透過影像表達對母親的情感。

「有您真好！」林佳龍表示，再多言語都難以形容媽媽們對孩子、長輩的無私奉獻；市府提出托育、托老一條龍政策，在中央政府既有社會福利基礎上再加碼推動，能實質減輕媽媽們的負擔。社會局藉此活動表達市府對所有媽媽們的感謝。

(中國時報)