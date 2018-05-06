5月底 台南恐2階段限水

2018年05月06日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

去年颱風帶給台灣的雨量不如預期，且南台灣今年以來沒有明顯降雨，曾文水庫水位持續下降，南區水資源局評估，若水情持續惡化，5月底可能實施第1、2階段限水，若下周的鋒面及梅雨期未能帶來足夠降雨量，現有水量6月底將用盡。

若再沒雨 6月水用盡

台南地區從去年底以來就鮮少降雨，5月持續高溫，截至5日，曾文水庫蓄水量約5.7％、烏山頭水庫約45.3％，較歷年同期偏低，曾文水庫5日水位下降到187公尺，急需一波雨勢才能紓解旱象。

中央氣象局預報，台灣8日、9日預估有一波鋒面滯留，南水局表示，期待這波雨勢讓水位暫緩下降，至昨天為止，曾文、烏山頭兩水庫合計尚有約6100萬噸水量，一期稻作供灌至5月底完成後，剩餘的灌溉用水可當作民生用水，加上南化水庫尚有2740萬噸水量，目前評估可撐至6月底，下周水情若未見好轉，不排除在5月底實施限水措施。

抗旱作戰 5月是關鍵

南水局表示，第1階段限水為夜間減壓供水，第2階段則是大型用戶如游泳池減量供水，第3階段即進入民生限水，5月底還不會實施第3階段的民生限水，但可能先進入第1、2階段限水。5月底之後若遇上「乾梅」，將進一步討論6月的限水策略。

南水局副局長簡振源表示，5月是這波抗旱大作戰的關鍵期，5月下旬即進入台灣梅雨季，未來降雨仍有極大不確定性，期待下周的滯留鋒面先進帳一些水量以度過缺水難關。

(中國時報)