韓國瑜救觀光 陳宜民拚經濟

2018年05月06日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人第2場，也是最後一場提名政見會5日登場，韓國瑜喊出爭取蓋迪士尼、推動雙語教育，陳宜民則對準民進黨在高雄執政「重政輕商」，經濟節節敗退。國民黨表示將在全民調後，於520前後公布提名人選。

520公布提名人選

韓國瑜從拔管案批評執政黨不要一個人當校長時可以鬥臭、鬥垮，再這樣下去，管中閔連人都不用當了，他也曾因為政治立場不同，被說是菜蟲、果蟲。回應雙重國籍問題，他強調只有中華民國籍，否則退選並撞牆去死。

邀請迪士尼到高雄

韓國瑜說，高雄是香港的3倍大、新加坡的5倍大，他如當上巿長，會不惜代價邀請迪士尼樂園到高雄，並以離島建設條例讓旗津全島免稅，包裝愛河蓋愛情摩天輪，推動全巿中英文雙語教育，讓高雄成為國際觀光都巿。

陳宜民指出，高雄人口老化，全巿25至34歲人口，6年來大減8萬2000多人，60到69歲大增11萬5000多人，2015年全巿15到24歲青年失業率13.4％是6都最高，經濟節節敗退主因，就是高雄市長陳菊執政以來「重政輕商」。

去年旅館關了14家

他說，去年高雄關了14家旅館，現在還有13家待價而沽，連老字號金園飯店也要轉型為養護中心，甚至華邦電子要在高雄科學園區投資3350億，對於周邊環境為何建設不起來，連個超級市場都沒有，也感到很驚訝。

高市府則回應，戰後高雄被國民政府命定為重工業城巿，承擔台灣經濟發展及汙染，陳菊任內致力翻轉，產業轉型及宜居城市初有所成、即將開花結果，2位參選人該正視國民黨過去對高雄的忽略與傷害，腳踏實地爭取認同。

(中國時報)