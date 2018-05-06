新光醫談控糖尿病 粗食淡飯最好

新光醫院5日與中國時報共同舉辦健康好元氣講座，新光醫院院長侯勝茂（左四）、糖尿病關懷基金會董事長戴東原（右四）、新光醫院副院長洪子仁（右三）等一同合影留念。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

糖尿病位居國人十大死因之一，根據衛福部國健署統計，全台約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以2萬5000名的速度持續增加。新光醫院醫師表示，糖尿病會引起全身性的併發症，不僅增加高血壓及動脈硬化機率，引發心血管疾病，更是導致腎臟功能下降，最後須洗腎的主要因子之一，糖尿病是複雜性慢性疾病，要定期追蹤治療及有良好的飲食習慣，才是避免併發症的不二法門。

新光醫院、糖尿病關懷基金會與本報昨日合辦「控糖、愛心、又愛腎」免費講座，由新光醫院新陳代謝科醫師陳佩綺、心臟內科主任邱俊仁及腎臟科醫師張瑞廷，分別針對「糖尿病迷思大挑戰」、「拋開惱人的心病－認識心臟病」及「沉默的腰子－認識腎臟病」等三大主題接力主講，現場並提供免費血糖檢測，吸引民眾踴躍前往，場面熱鬧。

新光醫院新陳代謝科醫師陳佩綺表示，很多病患以為得了糖尿病就什麼都不能吃，其實應轉為糖尿病患要選擇怎麼樣去吃、要多吃什麼。糖尿病患的飲食，吃的愈粗愈好，多吃清蒸、水煮、涼拌烹調的食物，少吃油炸。另外，多吃水果，少喝果汁，因為果汁容易過量及過甜，且纖維質的攝取，也沒有直接吃水果要來的多。

新光醫院心臟內科主任邱俊仁表示，國內2010年十大死因，因心血管死亡人數比率為29.2％，高於癌症的28.4％，顯然心血管疾病已成為國人的頭號殺手。而高血壓、高血糖及高血脂都是引發心血管疾病的危險因子，其中糖尿病會增加高血壓及動脈硬化的機率，建議空腹血糖應控制在100以下，另血壓及血脂也要控制好，每周固定運動，也可利用心血管健檢，早期發現問題及時控制治療。

新醫院腎臟科主治醫師張瑞廷表示，洗腎病患當中，有一半是糖尿病患，糖尿病患一定要把血糖控制好，糖化色血色素每降低1％，可降低37％小血管併發症及43％的四肢末稍併發症，糖友一定要認真的控糖，免於走上洗腎一途。

(中國時報)

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