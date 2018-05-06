火炎山階梯彩繪 打卡新亮點

2018年05月06日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

「要先跨越火炎山險惡的沖蝕溝，才能進入新竹林管處火炎山生態教育館！」生態教育館的火炎山階梯彩繪5日揭幕，成為最新拍照打卡景點，同時與台中科博館合作推出化石說故事特展，遊客更可藉VR科技有如置身在礫石層和沖蝕溝的特殊地形中。

新竹林管處配合生態教育主題，安排一批遊客從新竹搭乘台鐵里山動物彩繪列車到三義，再接駁到火炎山生態教育館，參與這次淺山與地質系列活動。在處長林澔貞、東海大學教務長林良恭及三義鄉長徐文達等人打開紅龍後，成為首批踩著火炎山彩繪階梯入館的遊客。

彩繪階梯為火炎山的3號沖蝕溝地景，壯觀景色為整個火炎山自然保留區之最，不過此地於1986年即公告未經許可不得任意進入，眼尖的人會發現，去年曾有5人揪團騎越野車闖入，認為礫石層與卵石流極具挑戰性，後來被依違反資產文化保存法判刑6月、緩刑2年。

林澔貞表示，生態館2005年啟用，也成為國內重要環境教育場域，為讓更多人認識地質保育，除將地景變身為彩繪階梯，呼籲保育石虎外，也結合東海大學團隊和科博館合辦化石說故事特展，展出劍齒虎頭骨和三葉蟲等多件珍貴化石，敘說早期生存環境與歷史故事。

林良恭說，彩繪階梯可成為教育館新亮點，加上化石展和手作化石公仔文創等活動，還有VR體驗有如身歷其境，加上許多生態保育等元素，使教育館也扮演環境教育平台的角色，聯結社區和社團等。

三義鄉長徐文達則指出，鄉公所就為了響應保育石虎政策，放棄已爭取到興闢外環道的40億經費，並加設警告標誌避免石虎遭路殺，新竹林管處與東海大學團隊同樣對生態保育不遺餘力，值得讚許。

(中國時報)